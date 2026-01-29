¿Cuántas veces al mes deberían tener relaciones sexuales las parejas felices? Esto dice un experto

La pregunta sobre la frecuencia en las relaciones sexuales es una de las consultas más recurrentes en el área de la terapia de pareja y la sexología clínica. La sociedad actual, enfocada en la medición y el rendimiento, busca a menudo una cifra que mida la normalidad o el éxito de una relación. Sin embargo, al analizar la dinámica de las parejas y su correlación con la felicidad, la respuesta no es tan simple. Laurent Marchal, psicólogo y sexólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, explicó en Noticias Caracol cómo se define la frecuencia con la que las parejas felices tienen relaciones sexuales.

¿Con qué frencuencia tienen relaciones las parejas felices?

Según Marchal, la determinación de una cifra de repetición en las relaciones sexuales para los vínculos con felicidad carece de un consenso en la ciencia. No existe una frecuencia de obligación o un promedio de rigidez. El entendimiento de este fenómeno requiere la observación de los ritmos de cada unión. Cada grupo de dos personas posee la capacidad de definir un ritmo de repetición con el cual experimenta satisfacción y agrado al compartir la intimidad.

Esta medida muestra variaciones de un individuo a otro individuo. Hay personas que simplemente sienten ganas de tener intimidad mucho más seguido que la mayoría de la gente. Sin embargo, el experto explica que no hay un número exacto que mida la felicidad de una pareja.



La observación de la práctica y las investigaciones que se han realizado en sexología en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, cuenta el experto, indican que la carencia de un promedio de generalidad no impide la vivencia de la felicidad. La clave de la estabilidad en el vínculo reside en la calidad de los momentos de sexo, por encima de la acumulación de actos. Elementos como la innovación y la creatividad operan como factores de fortalecimiento para la relación sexual. La presencia de estos componentes permite el disfrute de los encuentros, incluso cuando la frecuencia de intimidad es más baja.



¿Cuántas veces al mes deberían tener relaciones sexuales las parejas felices?

Bajo esta lógica, señala Laurent Marchal que la satisfacción puede mantenerse con ritmos de una vez cada quince días o con una frecuencia de una vez al mes. No obstante, los datos obtenidos en centros de estudio aportan una visión sobre la conducta de la mayoría. En la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se ejecutan investigaciones sobre sexualidad que permiten identificar tendencias. Los reportes de la mayor parte de los vínculos señalan un promedio de frecuencia de dos veces por semana.



Este dato funciona como una referencia de estadística, mas no como una norma de cumplimiento para la obtención de bienestar. El foco de atención debe situarse en calidad más que por cantidad. Si la pareja logra un acuerdo en la forma y el tiempo de sus encuentros, la cifra de estos pasa a un plano de importancia secundaria. La innovación en la intimidad y la capacidad de creatividad durante la relación íntima son los pilares que garantizan que el vínculo se mantenga con vigor, sin importar si el calendario marca una alta o baja cantidad de contactos.

