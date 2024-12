Recomendaciones para evitar accidentes durante el Día de las Velitas: celebre con seguridad

Con la llegada festiva del Día de las Velitas , se inicia la cuenta regresiva para dar la bienvenida a la Navidad y el Año Nuevo.En esta noche iluminada de deseos, agradecimiento y abundancia , las personas celebran con fervor junto a sus familias. Los caminos se adornan con creatividad, transmitiendo alegría a quienes disfrutan de este día.

No obstante, es crucial que usted esté al tanto de las precauciones a tener en cuenta en esta fecha para evitar sorpresas desagradables que puedan empañar su Día de Velitas. Aunque la festividad involucre la iluminación de velas y música, muchas familias también aprovechan para utilizar pirotecnia, lo que añade un elemento que requiere atención para prevenir quemaduras o accidentes en esta primera celebración festiva de diciembre.

El Día de las Velitas se celebra de diversas maneras en distintas regiones de Colombia. - Getty Images

En caso de que no esté al tanto, parte del significado del Día de las Velitas está relacionado con la conmemoración a la Virgen María, simbolizando tranquilidad y buenos augurios. Siendo así, es esencial que usted esté informado y tome las medidas necesarias para disfrutar de esta celebración de manera segura y armoniosa, por eso le traemos estos puntos clave para su celebración del Día de las Velitas:



Utilice un soporte seguro para velas y faroles es una medida preventiva fundamental.

Si no va a estar en casa, asegúrese de apagar todas las velas antes de salir.

Encienda las velas en áreas abiertas y bien ventiladas.

Mantenga las velas alejadas de materiales inflamables que puedan propagar el fuego.

Evite que los menores de edad tengan acceso a velas encendidas, garantizando así un entorno seguro.

Es crucial recordar que el bienestar de su familia es de suma importancia en estas fechas. Con ese fin, tenga en cuenta lo siguiente:

Evite el uso de pólvora

Aunque resulta tentador deleitarse con los deslumbrantes fuegos artificiales que iluminan el cielo durante las festividades, es importante recordar que su manipulación está reservada exclusivamente para profesionales autorizados. La Ley 2224 de 2022 regula rigurosamente su uso común, imponiendo multas entre uno (1) y doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMMLV, por ende, se le aconseja abstenerse de utilizar pólvora y evitar así contribuir a las estadísticas de quemaduras asociadas con su manejo durante la temporada navideña.

Cuidado con el consumo de bebidas embriagantes

Aunque estas épocas son propicias para disfrutar de algún brindis en familia, el exceso de alcohol puede afectar negativamente su celebración. Se le recomienda a usted que sea mesurado y priorice el bienestar de su familia, quienes lo esperan en casa. Es importante y necesario tener precaución con el consumo de alcohol durante estas festividades.

Manténgase alejado de materiales inflamables

La prevención es fundamental, y considerando la exposición al fuego durante el Día de las Velitas, se le aconseja a usted evitar la proximidad de materiales que puedan propagar el fuego fácilmente. Ejemplos de estos materiales incluyen alcoholes, solventes y pinturas, así como madera, papel y plástico, que también pueden ser peligrosos en este contexto.

Siga las recomendaciones de seguridad para evitar que el número de quemados sigan aumentando en las festividades. - Archivo

Proporcione acompañamiento constante a los niños

Tal vez una de las recomendaciones más importantes es que, durante esta celebración de Navidad, un adulto responsable brinde acompañamiento permanente a los menores de edad. Esto no solo se debe a los riesgos de quemaduras que puedan presentarse, sino también a otros factores asociados a la seguridad en las calles.

Encienda las velas en espacios abiertos

Con la comprensión de que el Día de las Velitas es un momento para compartir en familia y con amigos, se aconseja que considere cuidadosamente los espacios adecuados para encender las velas al planificar este día. Siempre es recomendable encender las velas en espacios exteriores, como aceras, balcones y parques, y evitar hacerlo en el interior de la casa, especialmente si implica dejar a los niños solos con esa tarea.

No deje velas encendidas sin supervisión

No conviene confiarse y se recomienda que evite dejar velas prendidas sin que haya alguien pendiente de ellas. Esta es la última recomendación, es importante que esté muy atento a cada situación, ya que de esta manera podrá prevenir incendios estructurales y evitar poner en riesgo la vida de su familia y sus vecinos.

