Icfes confirmó solución para estudiantes de Santander que estaban en riesgo de perder el Saber 11

A pocos días de la aplicación de las Pruebas Saber 11 Calendario A, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que 76 estudiantes de grado 11 de dos instituciones educativas de Santander sí podrán presentar el examen este domingo 26 de julio, luego de superar los inconvenientes que habían puesto en riesgo su participación. Los casos corresponden a 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en la vereda Acapulco, en el municipio de Girón, y a otros 38 alumnos del Instituto Técnico Aquileo Parra, en Barichara.

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La situación que más preocupación había generado era la del colegio Miguel Sánchez Hinestroza. Días atrás, padres de familia y autoridades locales advirtieron que los estudiantes no aparecían inscritos para presentar la prueba debido a que el pago correspondiente al proceso de inscripción no se realizó dentro del plazo establecido. Según explicó previamente la Secretaría de Educación de Girón, la institución educativa había adelantado la preinscripción de los estudiantes, pero el trámite no quedó completo porque no se efectuó el pago requerido. La administración municipal aseguró que conoció el caso el pasado 17 de julio y que, desde ese momento, intentó buscar alternativas para evitar que los jóvenes perdieran la oportunidad de presentar el examen.



Icfes confirmó solución para estudiantes que estaban en riesgo de perder el Saber 11

Sin embargo, la situación dio un giro en las últimas horas luego de que el rector de la institución viajara a Bogotá para exponer el caso ante el Icfes. Tras revisar lo sucedido, la entidad decidió realizar las gestiones necesarias para permitir que los 76 estudiantes puedan presentar las pruebas este domingo. De acuerdo con el instituto, la prioridad es "garantizar el derecho a la evaluación de todos estudiantes del país. Por tal razón, y en una gestión contrarreloj, logramos que este grupo de estudiantes de dos Instituciones Educativas de Santander puedan presentar la prueba Saber 11 Calendario A este domingo sin ningún contratiempo"-

"Desde el Icfes, hicimos las gestiones correspondientes entendiendo la situación de este grupo de estudiantes y actuamos con celeridad para que a través de la prueba podamos garantizar su derecho al acceso a la educación superior con igualdad de condiciones", agregó la institución. Además, el Icfes informó que en las próximas horas estos estudiantes recibirán la citación oficial, documento en el que se indicará el lugar y la hora en la que deberán presentar la prueba. La entidad recomendó a los estudiantes consultar su citación una vez sea publicada y verificar con anticipación el sitio asignado para la presentación del examen, así como los documentos y elementos permitidos para la jornada del próximo domingo.



El examen Saber 11 es un instrumento de evaluación estandarizada que permite medir la calidad de la educación formal recibida por los estudiantes que culminan la educación media en Colombia. La prueba está compuesta por cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés y cada sección evalúa competencias y habilidades específicas, con el fin de proporcionar un diagnóstico amplio y detallado del desempeño académico del estudiante.



¿Cómo consultar la citación para las pruebas del Icfes?

Para saber dónde debe presentar las pruebas, es necesario seguir estos pasos:

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Ingrese al sitio web oficial del Icfes: www.icfes.gov.co

Ubique la sección "Citaciones" , opción que está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación.

, opción que está disponible en la página principal durante el periodo de aplicación. Seleccione el tipo de prueba: Saber 11, Pre Saber o Validación del Bachillerato.

Ingrese los datos personales a la página de Prisma del Icfes con su número de documento y tipo de identificación.

En el aplicativo, puede consultar el lugar, hora y salón asignado. La citación incluye dirección exacta, jornada (mañana y tarde), y recomendaciones específicas.

¿Qué debe llevar el estudiante el día de la prueba?

El Icfes estableció una serie de elementos que los participantes deberán portar durante la jornada de evaluación. Entre ellos se encuentran:

Documento de identidad original.

Lápiz negro No. 2.

Borrador.

Tajalápiz.

Estos implementos serán necesarios para responder el examen y facilitar el diligenciamiento de la hoja de respuestas. Además, todos los asistentes deberán presentar un documento de identificación válido en formato original. Dependiendo de cada caso, podrán presentar:

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Cédula de ciudadanía.

Tarjeta de identidad.

Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia.

Permiso por Protección Temporal acompañado del documento de identidad del país de origen, cuando corresponda.

En caso de utilizar documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, estos deberán mostrarse directamente desde la aplicación oficial. No serán aceptadas fotografías del documento almacenadas en el celular ni impresiones en papel.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co