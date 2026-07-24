Video del momento en que mujer embarazada cayó debajo de una volqueta en Bogotá y murió

En cámaras de seguridad quedó registrado el accidente en el que perdió la vida una mujer de 27 años, quien se encontraba en estado de embarazo y se transportaba a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron a las 6:45 de la mañana del 23 de julio y en la grabación se ve cuando en el barrio San Carlos, localidad de Tunjuelito, dos personas en motocicleta transitaban por el lado izquierdo de una volqueta e intentaron sobrepasarla.

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En ese intento, la conductora de la moto perdió el control del vehículo, resbaló y la copiloto, la mujer de 27 años que murió, cayó debajo del enorme vehículo y perdió la vida en el lugar. La coronel Astrid Herrera, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, habló con Noticias Caracol y dijo que, además de la mujer embarazada, “dado a la gravedad del impacto, también perdió la vida su bebé. Los conductores fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para poder establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron este grave incidente”.



La hipótesis del accidente en el que murió mujer embarazada en Bogotá

Una de las hipótesis del grave accidente sugiere que la conductora de la moto perdió el control por la presencia de un palo en la vía. “Había un elemento sobre la vía. Por la motociclista, por querer hacerle el pase a este objeto sobre la vía, de pronto fue lo que produjo que la volqueta también pasara al tiempo por el mismo lugar y se presentara este accidente”, indicó la coronel Herrera.

Expertos penalistas se refirieron a lo que podría pasar en este caso a la hora de atribuir responsabilidades. John Fajardo, abogado penalista, dijo en Noticias Caracol que las autoridades deben determinar “si la conductora de la motocicleta obró con culpa en este asunto. Respecto al conductor de la volqueta, se evidencia claramente que no tuvo ninguna clase de culpa con el accidente que ocurrió”.



Por su parte, Ricardo Burgos, también abogado penalista, explicó que “acá tenemos que ver que el mismo conductor del vehículo se dirigía en exceso de velocidad porque queda claro que en el costado derecho de la vía dice que no se puede transitar a más de 30 kilómetros por hora. La Fiscalía General de la Nación tipificará delito como homicidio culposo, que tiene una pena de entre 6 a 12 años de prisión”.



Las autoridades de Tránsito en Bogotá informaron que, en lo corrido del año, 4.100 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito y los motociclistas son los que más incrementan la cifra, pues del total, más de 2.500 muertos fueron motociclistas.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE HÉCTOR ROJAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL