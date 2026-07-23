¿Cuáles son los festivos que habrá en agosto de 2026? Las dos fechas de descanso que tendrá el mes

El calendario de días festivos en Colombia tuvo una modificación importante en 2026, pues con la entrada en vigencia de una nueva ley sancionada por el Gobierno Nacional, el país ya contó con una jornada adicional de descanso remunerado que será aplicada en todo el territorio nacional, lo que hizo que ese mes tuviera dos puentes festivos consecutivos junto con el Día de la Independencia del 20 de julio. En Colombia, el calendario de festivos está marcado por celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones históricas. Ahora, el calendario de festivos avanza hacia agosto, un mes que también tendrá dos festivos oficiales, uno de ellos con fecha fija y otro trasladado al lunes para conformar un nuevo puente.

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La mayoría de puentes festivos en Colombia se rigen por la Ley Emiliani "por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos", jornadas que permiten extender los fines de semana y facilitan los desplazamientos, el turismo y el descanso. Detrás de ese sistema se encuentra una ley creada por una reconocida figura política en la legislación laboral del país: Raimundo Emiliani Román. Su nombre es asociado a la Ley 51 de 1983, una norma que reorganizó varios días festivos en Colombia. Gracias a esta iniciativa, numerosas celebraciones religiosas y civiles que anteriormente se conmemoraban en fechas fijas comenzaron a trasladarse al lunes siguiente cuando no coincidían con ese día de la semana.



¿Qué festivos habrá en agosto de 2026?

Agosto tendrá dos días festivos nacionales: el primero será el viernes 7 de agosto, cuando se conmemora la Batalla de Boyacá, una de las fechas patrias más importantes del país. A diferencia de otros festivos, esta celebración no se traslada porque su fecha está establecida directamente en el calendario nacional. Ese día recuerda la batalla ocurrida en 1819, considerada un hecho importante dentro del proceso de independencia de la entonces Nueva Granada. Como ocurre cada año, será una jornada de descanso remunerado para los trabajadores que tienen derecho a este beneficio, además de servir como escenario para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El segundo festivo llegará pocos días después. Se trata de la Asunción de la Virgen, cuya celebración religiosa corresponde al 15 de agosto. Sin embargo, al estar incluida dentro de los festivos cobijados por la Ley Emiliani, el descanso se trasladará al lunes 17 de agosto, creando un nuevo puente festivo para los colombianos. Con estas dos fechas, agosto ofrecerá una combinación de un fin de semana largo tradicional y un puente festivo, lo que suele favorecer los desplazamientos por carretera, los viajes turísticos y la programación de actividades familiares durante ese mes.



Calendario de festivos que restan en 2026

Después de los días de descanso de julio, el calendario oficial para el resto del año quedó conformado de la siguiente manera:



Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Batalla de Boyacá. Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En total, durante el segundo semestre todavía habrá siete jornadas de descanso oficial, varias de ellas organizadas en puentes festivos gracias a la aplicación de la Ley Emiliani.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co