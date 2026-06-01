Fecha exacta de los tres puentes festivos que habrá en junio 2026: dos son seguidos

En Colombia, el calendario de festivos suele organizarse alrededor de los llamados "puentes", una dinámica que se mantiene por la aplicación de la Ley 51 de 1983. Para muchos, estos días representan descanso; para otros, una oportunidad de organizar viajes cortos o pasar tiempo en casa. Lo cierto es que el país tiene uno de los calendarios con más días festivos en la región, y eso no es casualidad.

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De hecho, el mes de junio de 2026 reúne varios de los días festivos más importantes del primer semestre del año. Tras el inicio del mes, el calendario laboral se concentra en dos lunes festivos consecutivos que forman parte del esquema de "puentes" establecido por la Ley Emiliani. Estas fechas, de origen religioso, se trasladan al lunes para facilitar fines de semana largos y reorganizar la dinámica laboral del país.

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¿Cómo quedan los puentes de junio con el calendario de festivos 2026?

El primer festivo del mes es el lunes 8 de junio de 2026, cuando se celebra el Corpus Christi. Aunque en el calendario litúrgico la fecha es móvil, en el país se ajusta al lunes, lo que permite que el descanso se conecte con el fin de semana anterior. Esto genera un primer puente dentro del mes, con impacto en la actividad laboral, educativa y comercial.

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Pocos días después, el lunes 15 de junio de 2026, se conmemora el Sagrado Corazón de Jesús. Esta festividad también se traslada al lunes, lo que produce un segundo puente consecutivo dentro del mismo mes. La cercanía entre ambas fechas hace que muchas personas tengan dos semanas seguidas con interrupciones en la rutina laboral habitual.

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El ciclo de festivos de junio se completa con el lunes 29 de junio de 2026, correspondiente a San Pedro y San Pablo. Esta fecha marca el cierre del bloque de descansos del primer semestre y refuerza la concentración de festivos en pocas semanas. Con estos tres lunes festivos en el mes, junio se consolida como uno de los periodos con mayor cantidad de pausas laborales consecutivas en todo el año.

Festivos que quedan en Colombia en 2026

8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

Recomendaciones para aprovechar los festivos de 2026

Revise con tiempo el calendario laboral y escolar.

Planee con anticipación viajes y reservas, especialmente en temporadas altas.

Combine días festivos con vacaciones para obtener descansos más largos.

Consulte siempre fuentes oficiales para confirmar fechas y posibles cambios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co