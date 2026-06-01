La conmovedora historia del mono con mirada triste que fue rescatado en Santander

La mirada perdida de un animal, a ojos de los humanos, podría expresar todo lo que este vivió, pero que no tiene la capacidad de poner en palabras. Tal es el caso de un mono maicero que fue rescatado en Santander, cuyos ojos se ven tristes después de que una persona lo alejara de su hogar -su hábitat- para vivir en malas condiciones.

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La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) lo rescató y lo valoró para comprender cómo estaba y cómo podría ser su futuro. En medio de los exámenes de rigor, este monito estaba sobre la báscula cuando tomaron una fotografía de la conmovedora imagen que estaba ante ellos: los ojos tristes de un ser que fue extraído, alejado.

La conmovedora historia del mono maicero

El mamífero fue encontrado dentro de una jaula, a cientos de kilómetros de su selva, cubierto por una camisa y bajo el inclemente sol. Así fue encontrado este pequeño después de que la Corporación recibiera una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de este mono en zona rural de Floridablanca, Santander. Él no pertenecía allá; la especie del mono maicero es de la Amazonía y los Llanos Orientales.



La alerta de este animal en cautiverio movilizó a todo un equipo de especialistas, veterinarios y autoridades ambientales. Una vez recuperado, inició el proceso para valorarlo y saber en qué condición estaba, así como la manera en la que estuvo viviendo, pero también para saber qué hacer.

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“Una vez llega al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, lo primero que realizamos es una evaluación física y comportamental para conocer las condiciones en las que se encuentra el ejemplar. Posteriormente efectuamos una valoración más completa mediante anestesia, exámenes clínicos, toma de muestras de sangre y raspados de piel que nos permiten identificar posibles afectaciones y determinar su estado de salud”, explicó Vladimir Quintero Sánchez, coordinador del CAV - CDMB.

La foto con la mirada triste marca un nuevo capítulo para este ser vivo. Tanto examen permitirá responder preguntas que el animal no puede responder por si solo, pero que la ciencia y los responsables sí: ¿qué pasó durante su etapa de cautiverio?

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“Las muestras de sangre permitirán determinar su estado actual de salud, realizar estudios parasitológicos junto a la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC y adelantar pruebas especializadas para identificar algunos procesos virales presentes en el ejemplar. Una vez obtengamos los resultados, evaluaremos las alternativas más adecuadas para definir su destino final”, señaló Quintero Sánchez.

Que sea un fenómeno lamentablemente común en Colombia no hace que este hecho sea algo menor. La extracción de fauna silvestre de sus hábitats, en palabras de la CDMB, representa una pérdida de los ecosistemas a los que pertenece y además evidencia las consecuencias del tráfico y tenencia ilegal de esta clase de animales.

“Este caso demuestra lo importante que es la colaboración de la ciudadanía en la protección de nuestra fauna silvestre. Cada reporte oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal. Desde la CDMB continuaremos fortaleciendo las acciones de rescate, atención y conservación, pero también el trabajo de educación ambiental para que cada vez más personas comprendan que las especies silvestres pertenecen a la naturaleza y no al cautiverio”, afirmó Juan Carlos Reyes Nova, director de la Corporación bumanguesa.

María Paula Rodríguez Rozo

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