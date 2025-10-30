En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Fotógrafo revela cómo logró captar en vivo al lince ibérico ‘blanco’: "desapareció como un fantasma"

Fotógrafo revela cómo logró captar en vivo al lince ibérico ‘blanco’: "desapareció como un fantasma"

Noticias Caracol en vivo habló con Ángel Hidalgo Garrido, quien logró capturar la primera imagen y el primer video que se conocen de esta especie amenazada. El encuentro, relató, ocurrió inesperadamente mientras caminaba por una colina.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Fotógrafo revela cómo logró captar en vivo al lince ibérico ‘blanco’: histórico avistamiento

Publicidad

Publicidad

Publicidad