Icetex anunció alivio financiero para deudores de créditos educativos: los requisitos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva medida temporal dirigida a aliviar la carga financiera de miles de personas que financiaron sus estudios superiores mediante créditos educativos. Según explicó el Ministerio de Educación, la decisión se tomó luego del desembolso de 100.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional a la entidad, recursos que permitirán cubrir parcialmente los intereses de los créditos educativos de aproximadamente 170 mil beneficiarios que actualmente se encuentran en etapa de amortización, es decir, en el periodo en el que ya finalizaron sus estudios y están pagando su deuda.

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De acuerdo con lo informado, durante los meses de abril, mayo y junio de 2026, los créditos cobijados por esta medida serán liquidados con una tasa equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 0 puntos. Esto significa que durante ese tiempo los beneficiarios no asumirán los puntos adicionales que normalmente hacen parte de la tasa pactada al inicio del crédito. Según la entidad, la aplicación de esta medida busca "construir soluciones que brinden alivio económico a beneficiarios del crédito educativo y fomenten la permanencia y pertinencia de la educación superior en los territorios".

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Beneficiarios incluidos en alivio financiero del Icetex

Según explicó la entidad, los beneficiarios incluidos en esta medida son aquellos que ya habían contado con subsidio a la tasa en el pasado, pero que desde el primer semestre de 2025 dejaron de recibir ese apoyo debido a ajustes presupuestales. Con la asignación de nuevos recursos, el subsidio se reactiva de forma temporal únicamente para quienes cumplen con los criterios establecidos. El giro de los recursos se realizó con cargo al Presupuesto General de la Nación y fue resultado de discusiones técnicas adelantadas entre el Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República.



"Esta decisión es el resultado de mesas técnicas adelantadas por el Ministerio de Educación Nacional con el Congreso de la República, orientadas a construir soluciones que brinden alivio económico a los beneficiarios del crédito educativo y que fomenten la permanencia y la pertinencia de la educación superior en los territorios", explicó la cartera educativa en un comunicado sobre el alivio. El Gobierno también señaló que la medida también pretende contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema educativo, al reducir el riesgo de mora o incumplimiento en los pagos de quienes dependen de sus ingresos laborales para cumplir con las cuotas.



La entidad también recordó que el alivio se dirige únicamente a quienes están en la etapa final de pago y no incluye a estudiantes que actualmente se encuentren cursando sus programas académicos o en periodos de estudio financiados con crédito. "Es una buena noticia para miles de colombianas y colombianos que financiaron sus estudios con el ICETEX, que están pagando su crédito y para quienes el Gobierno Nacional destinó 100.000 millones de pesos que están siendo invertidos en cubrir la tasa de interés durante los meses de abril, mayo y junio", indicó el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.



La medida temporal del Icetex funcionará por tres meses

Durante el periodo en que se aplique el subsidio, las condiciones de los créditos no cambiarán en otros aspectos distintos a la tasa de interés. Los beneficiarios continuarán pagando sus cuotas bajo el esquema habitual, pero con un valor que reflejará la disminución temporal de los intereses. Sin embargo, las autoridades aclararon que este alivio tendrá una duración limitada. Una vez finalicen los meses cubiertos por los recursos asignados, es decir, a partir de julio de 2026, los créditos volverán a liquidarse bajo las condiciones originales establecidas en el contrato firmado por cada beneficiario.

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Las tasas pactadas inicialmente dependen de la línea de crédito escogida por cada estudiante y pueden oscilar entre el IPC más 7% y el IPC más 12%. Por esa razón, el monto de las cuotas podría aumentar nuevamente cuando finalice el periodo del subsidio. El Icetex indicó que la totalidad de los 100.000 millones de pesos será utilizada exclusivamente para cubrir los intereses durante el tiempo establecido y que el beneficio se aplicará de manera automática a los créditos que cumplan con los requisitos, lo que significa que los beneficiarios no tendrán que realizar solicitudes adicionales para acceder al subsidio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co