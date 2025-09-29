En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Gero habló de su paso por el Desafío Siglo XXI: "Mucha gente me subestimó"

Gero habló de su paso por el Desafío Siglo XXI: "Mucha gente me subestimó"

Gero recordó sus momentos más comentados y polémicos a lo largo de la competencia en el Desafío Siglo XXI. ¿Qué pasó con Abrahan, Eleazar, las mellizas y María C?

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Gero, del Desafío Siglo XXI
Foto: Lo Más Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad