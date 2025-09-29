Gero habló de su paso por el Desafío Siglo XXI: "Mucha gente me subestimó"

Gerónimo Ángel, más conocido como Gero tras su paso por el Desafío Siglo XXI, se convirtió en uno de los competidores más queridos por los televidentes. En su paso por el reality hizo parte de algunos de los equipos más conflictivos: Beta y Alpha, pero su personalidad lo convirtió en voz de la razón y hasta pacificador dentro de las casas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Gero pasó por Lo Más Viral tras salir del Cubo de los Eliminados en la ciudadela del Desafío y pasó por los micrófonos de Lo Más Viral en los que no solo habló de su experiencia en la convivencia con diferentes personajes del programa, sino también de la reacción de su familia, especialmente de su padre el futbolista Juan Pablo Ángel, cuando decidió hacer parte de esta competencia tan exigente.

El exdesafiante reconoció estar "sorprendido" con el recibimiento que ha tenido por parte de la gente y televidentes. Señaló que cree que su personalidad ha sido clave para ganarse ese cariño. "La gente me resaltaba mucho mi paciencia, me considero una persona que le va bien en la convivencia con los demás, sin importar las diferencias".



Pero resaltó que sabe que al principio no fue así. "Creo que en lo competitivo mucha gente me subestimó", señaló resaltando que quienes no creían que iba a ser un buen competidor estaban dentro de la ciudadela y viéndolo por televisión, pero se encargó de cambiar esa imagen y, además, siempre contó con el apoyo de su familia.



¿Cómo reaccionó Juan Pablo Ángel cuando Gero se inscribió al Desafío?

En medio de la entrevista Gero reveló que su familia se enteró que iba al Desafío Siglo XXI cuando ya estaba inscrito. "Yo les conté cuando ya era un hecho, cuando ya no había vuelta atrás. Mi papá no lo creía, obviamente al principio me dijo: '¿sabes en qué te estas metiendo?', pero me apoyó. Fue un shock para todos, pero tuve apoyo de todo el mundo".

Publicidad

Resaltó que tanto su mamá como su papá manifestaron sentir temor por los riesgos de la competencia. "El miedo más evidente era aporrearme, el Desafío es una experiencia que lleva al limite y para unos papás eso es mucho, las caídas, la aguantada de hambre".

Sobre la relación con su padre, el futbolista Juan Pablo Ángel, Gero resaltó que suelen preguntarle cómo es vivir con un futbolista, pero resaltó que él no lo ve de esa manera. "Es mi papá, entiendo que para muchos es un referente y un ídolo, pero para mi es mi papá. Tiene una historia icónica y tesa, pero yo lo veo como mi papá, con el que nos reímos, peleamos, lloramos".

Publicidad

Agregó que la exposición y disciplina de su papá han sido grandes enseñanzas para él seguir con su carrera musical y al decidir ir al Desafío. "El fútbol me ha regalado a mi unas experiencias muy lindas, pero es un deporte muy duro, es una responsabilidad gigante, la meta de él es ganar siempre, puede meter goles, pero hay momentos o días que no son tan chéveres. Estamos siempre expuestos a un público que tiene reacciones lindas y otras no tan chéveres, pero mi papá entra a mi casa y esa bulla se apaga".

NOTICIAS CARACOL