COLOMBIA
¿Cuántos festivos quedan en Colombia este 2025? Faltan menos de dos semanas para el próximo

¿Cuántos festivos quedan en Colombia este 2025? Faltan menos de dos semanas para el próximo

La Ley Emiliani es la responsable de que la mayoría de festivos en Colombia se celebren los lunes; aunque no todos, pues el 20 de Julio, el 7 de Agosto, entre otros, se conmemoran en la fecha exacta.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de sept, 2025
¿Cuántos festivos quedan en Colombia este 2025?
¿Cuántos festivos quedan en Colombia este 2025? -
