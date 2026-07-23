Abelardo de la Espriella designa a Didier Blanco como director de la UNP

Didier Blanco Rodríguez será el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con la entrada del nuevo gobierno, que asumirá el Estado desde este 7 de agosto. Así lo anunció el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, este 23 de julio, e indicó que la misión de Blanco será “recuperar la confiabilidad y la credibilidad de una institución golpeada por la corrupción y el clientelismo, reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos a rajatabla”.

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¿Quién es Didier Blanco?

Blanco es psicólogo, abogado especializado en derecho penal y disciplinario, empresario e investigador. Se ha desempeñado como asesor de administraciones municipales y departamentales, así como de empresas privadas. En palabras de la oficina de prensa del mandatario electo, el funcionario designado es “agente secreto, hombre de protección (...) calificado como uno de los poligrafistas más importantes de Colombia”.

En las elecciones legislativas de 2026, Blanco aspiró a ser representante a la Cámara por el departamento del Tolima con el partido Salvación Nacional. En 2023 también fue candidato a la Alcaldía de Ibagué, ciudad de la que es oriundo. En sus redes sociales, Blanco se presenta como analista y “defensor de la familia, los emprendedores, la seguridad y el fútbol formativo”.



El equipo del presidente electo afirma que Blanco fue enfático en su compromiso desde el primer día y cita una declaración que marca el rumbo que tomaría la UNP bajo su dirección, institución que recuperaría protocolos de protección que fueron modificados.



"Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, la del político y la del líder social con igual importancia y urgencia".

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La oficina de prensa subraya que la UNP recuperará los cinco pasos del protocolo de protección, que fueron reducidos a tres durante la administración del gobierno saliente.

“Su primera prioridad interna será proteger a los hombres y mujeres de la institución que prestan su vida para cuidar la de los demás”.

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Bajo la dirección del tolimense, aseguran, la Unidad entrará en una etapa en la que “se protegerá al ser humano sin ningún distingo y donde no se dejará de hacer ni una sola actividad para garantizar la seguridad, los derechos y la dignidad de todas las personas que hagan parte del sistema de protección en Colombia”.

María Paula Rodríguez Rozo

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