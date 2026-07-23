¿Existe una postura que garantiza el orgasmo femenino durante las relaciones? Esto dijo un experto

Las promesas sobre la posición con garantía de satisfacción abundan en internet. Sin embargo, los datos de la ciencia muestran una realidad que contrasta con los titulares. Laurent Marchal, psicólogo y sexólogo de la Universidad Konrad Lorenz, señala que el orgasmo en la mujer no depende de la geometría entre los cuerpos. La respuesta del organismo obedece a la estimulación del clítoris y no a una posición en el espacio.

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No existe una postura que gane en las investigaciones. Cuando una encuesta ubica a la mujer en la parte superior en las cifras, la razón radica en el control que ella ejerce sobre el ritmo, el ángulo y el contacto. No es la posición en sí la que genera el resultado, sino el dominio de las variables del movimiento durante el acto.



El papel del clítoris en el orgasmo durante la relación

El clítoris es el centro de la estimulación. La mayoría de las mujeres requiere el contacto en este órgano para alcanzar el orgasmo. La penetración por sí sola raras veces alcanza el objetivo. Ignorar la estimulación del clítoris en las conversaciones sobre posiciones representa un error de origen.

Laurent Marchal explica que la búsqueda de una postura con propiedades de magia desvía la atención del centro del asunto. Ajustar el ángulo del cuerpo permite más contacto de la zona del clítoris con el cuerpo de la pareja. Técnicas de alineación en el acto buscan acercar el contacto al lugar donde el cuerpo lo necesita para desencadenar la respuesta. Los datos de los estudios muestran que la frecuencia de orgasmos aumenta con la combinación de formas de estimulación. El uso de las manos, la boca y el contacto en la zona del cuerpo incrementa las posibilidades de éxito. Dedicar más tiempo al encuentro y comunicar los gustos mejora la experiencia de la pareja.



No existen trucos ni secretos. La ciencia destaca la diversidad de estímulos y la presencia durante el encuentro. La conversación entre las personas permite descubrir lo que funciona en el cuerpo de cada individuo sin recurrir a recetas de divulgación masiva.



La anatomía varía en cada cuerpo. La distancia entre el clítoris y la entrada de la vagina varía de una mujer a otra. Esta diferencia en la distancia explica la variación en la respuesta durante la penetración. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Laurent Marchal insiste en que la postura de preferencia es la que se conversa entre las partes. Adaptar el ángulo y la inclinación ofrece más beneficios que cambiar de posición de forma repetida. El movimiento debe buscar la cercanía y el contacto en la zona que requiere estimulación.



La brecha en la respuesta entre hombres y mujeres

En las relaciones sexuales entre hombres y mujeres existe una brecha en la frecuencia del orgasmo. Las cifras indican que los hombres alcanzan la satisfacción en el noventa y cinco por ciento de los encuentros, frente al sesenta y cinco por ciento en las mujeres. Esta diferencia no tiene origen en la biología. El modelo centrado únicamente en la penetración deja el placer de la mujer a un lado. Reducir la discusión a la búsqueda de una postura en particular alimenta este modelo y perpetúa la falta de equidad en la experiencia del placer.

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El estudio de la respuesta del cuerpo en la población de Colombia tiene un referente en el Laboratorio de Sexualidad Humana (SexLab) de la Universidad Konrad Lorenz. En el año 2025, el equipo del laboratorio publicó en la revista International Journal of Impotence Research la validación de la escala ORS en Colombia, con la participación de mil noventa y siete adultos de entre dieciocho y sesenta y dos años.

La investigación confirmó que la experiencia del orgasmo se organiza en cuatro dimensiones: de afecto, de los sentidos, de intimidad y de recompensa. Esta estructura se presenta tanto en las relaciones en pareja como en la masturbación en solitario. La escala permite diferenciar a las personas con dificultades en la experiencia del orgasmo, lo que facilita el trabajo en la terapia de pareja y del sexo.

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Laurent Marchal resalta la importancia de estos avances en Colombia, donde la presencia de la dificultad en la respuesta del orgasmo en la mujer se ubica entre el veintidós y el cincuenta y nueve por ciento de la población. La evaluación con precisión mediante herramientas con proceso de validación facilita el diseño de intervenciones en la educación y en la consulta de salud.

El trabajo de la Universidad Konrad Lorenz abarca también la adaptación de instrumentos de medición como el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI), que mide el orgasmo junto con el deseo, la excitación, la lubricación, la satisfacción y el dolor. Asimismo, la institución ha dirigido investigaciones de maestría sobre la relación entre el orgasmo, la orientación de la atracción y la inteligencia en las emociones.

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