¿Qué significaría que Barranquilla fuera nombrada capital alterna de Colombia? Experto explica

Abelardo de la Espriella propuso a pocos días de su posesión que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia. Aunque aún no se conocen cuáles van a ser esas dependencias que estarían en la capital del Atlántico, esa iniciativa sí le daría la facultad al gobierno entrante de distribuir las funciones e incluso los recursos para la región.

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Para que esto sea una realidad, el gobierno entrante o al menos 10 congresistas deberán presentar la propuesta ante el Congreso de la República. No es un trámite sencillo, ya que esto reformaría la Constitución colombiana. Deberán surtir por lo menos ocho debates en dos periodos legislativos, pasando por Cámara y por Senado.



"Un reconocimiento al papel de Barranquilla": experto de la Universidad del Norte

La gran pregunta que se hacen muchos colombianos es qué significaría que la capital del Atlántico se convierta en la también capital alterna de Colombia. Ángel Tuirán, coordinador académico de la maestría en ciencia política y gobierno de la Universidad del Norte, habló con Noticias Caracol sobre este tema y explicó que “esto representa un reconocimiento político institucional al papel que Barranquilla ha venido consolidando en el Caribe y precisamente en términos de gobernabilidad acerca el gobierno central al territorio, al distrito, pero a toda la región y esto facilitaría la interlocución con autoridades locales y departamentales al tiempo que también va a visibilizar esos problemas regionales que normalmente dependen de decisiones que se toman en el centro, en este caso en Bogotá”.

La importancia de esta decisión, explicó Tuirán, es que “se traduzca en coordinación institucional y recursos concretos para dar respuesta a las problemáticas del distrito, del área metropolitana, del departamento y del Caribe colombiano”.



Para el experto, dentro de la propuesta “hay un primer ejercicio de, si se quiere, no de descentralización o de desconcentración, sino de deslocalizar precisamente esa Presidencia o al presidente de la República y a partir de ahí con los territorios, en este caso el distrito de Barranquilla, puede trabajar en ser una plataforma para ir posicionando en estos 4 años una agenda regional o territorial alrededor de infraestructura, seguridad, competitividad, transición energética, reducción y también de brechas sociales. Esto, creo yo, puede fortalecer esa presencia del nivel central en el Caribe y en los territorios colombianos”.



Finalmente, sobre cómo Barranquilla puede aprovechar la oportunidad de ser capital alterna de Colombia, Ángel Tuirán explicó que “lo primero es en la construcción de una agenda común del Caribe, donde el liderazgo, precisamente, lo tenga el distrito de Barranquilla, su área metropolitana y e esta agenda no solo debe ser distrital, debe ser Caribe, pero también eh territorial y pienso que también se puede aprovechar articulando ese rol de la dirigencia de alcaldes, gobernadores, con el sector empresarial, con las universidades y las organizaciones sociales, a partir de esas prioridades regionales. La importancia aquí radicaría en convertir y visibilizar estas problemáticas en acuerdos, en proyectos estratégicos y en un modelo claro de descentralización o regionalización con inversiones, capacidad de decisión en autoridades locales y consolidando precisamente un modelo claro de gobernanza territorial”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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