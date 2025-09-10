Las curiosas fotos y "manchas" con las que la NASA descubrió posibles signos de vida pasada en Marte

La NASA comunicó este miércoles que ha identificado posibles rastros de vida antigua en Marte, gracias al análisis de una muestra de roca recogida por el róver Perseverance en el planeta rojo. "Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", expresó Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, durante una rueda de prensa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según explicó la doctora, "es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí".

La posible biofirma fue hallada en una roca denominada 'Cheyava Falls', recolectada el año pasado por el róver en lo que alguna vez fue el lecho seco de un río dentro del cráter Jezero. El descubrimiento fue publicado este miércoles en la revista Nature y ampliado posteriormente en una conferencia de prensa ofrecida por la agencia espacial, en la que también participó el administrador interino, Sean Duffy.



Durante el evento, los científicos presentaron imágenes captadas por el róver en las que se observan nódulos minerales. Según explicaron, estos podrían haberse originado mediante procesos químicos previos a la vida o incluso microbianos, ambos vinculados con la posibilidad de vida.

Publicidad

Y es que, por sencilla que parezca, la imagen que fue divulgada en el evento daría cuenta de un descubrimiento nunca antes visto. Unas señales de posible vida pasada que sorprendieron a más de un experto en el tema. Eso sí, la entidad dejó claro de que se deben adelantar más investigaciones para poder determinar con precisión si realmente se trata de un rastro de vida, lo que requiere de esfuerzos para extraer muestras y hacer los respectivos análisis.

La imagen muestra, entonces, unas curiosas marcas que fueron descritos por los investigadores como "manchas de leopardo", muy similares a las que se evidencian en superficies de la tierra con presencia de microorganismos, lo que ha llamado la atención de científicos e investigadores.

Publicidad

"Mientras investigaban Cheyava Falls, una roca en forma de punta de flecha que mide un metro por 0,6 metros (3,2 pies por 2 pies), encontraron lo que parecían ser manchas de colores. Las manchas en la roca Cheyava Falls podrían haber sido dejadas por la vida microbiana si esta hubiera utilizado los ingredientes puros —el carbono orgánico, el azufre y el fósforo— de la roca como fuente de energía", dijo la NASA en su más reciente artículo al respecto.

Científicos aseguran que, aunque este hallazgo es un buen indicio, todavía se requieren de estudios avanzados para confirmar los orígenes de estas curiosas manchas. - Foto: AFP

¿Cómo se llegó al descubrimiento de esta roca?

Katie Scott Morgan, científica de la NASA, señaló que eligieron el cráter Jezero como lugar de aterrizaje en 2021 porque “está en una ubicación entre los terrenos más antiguos de Marte, frente a algunas de las rocas más antiguas en cualquier lugar del sistema polar”.

La investigadora añadió: "Jezero fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida del valle de ERISA desde el cráter, a través de la cual la letra fluía fuera del cráter".

Tras años descartando otras regiones del cráter, los científicos concentraron su estudio en una formación rocosa conocida como 'Bright Angel'. Allí, el róver detectó una roca con características inusuales que contenía las mencionadas señales de posible vida.

Publicidad

Aun así, se advirtió que confirmar si estas señales corresponden realmente a vida requiere investigaciones adicionales. Por ello, se subrayó la necesidad de traer las muestras a la Tierra para analizarlas más detalladamente.

Esta solicitud, sin embargo, se enfrenta a recientes decisiones del Gobierno del expresidente Donald Trump, que implican recortes en el presupuesto de la NASA y la cancelación del retorno de diversas muestras espaciales.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO