Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA

Las curiosas fotos y "manchas" con las que la NASA descubrió posibles signos de vida pasada en Marte

Las curiosas fotos y "manchas" con las que la NASA descubrió posibles signos de vida pasada en Marte

Un reciente descubrimiento en Marte daría señales sobre la posible existencia de vida pasada en este planeta. ¿Qué dicen los científicos y expertos?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:01 p. m.
Fotografías de las rocas de Marte: nuevas evidencias probarían antigua vida en el planeta rojo
El brazo robótico del rover Perseverance de la NASA utilizó su taladro de percusión para extraer y recolectar la muestra de roca "Main River" el 10 de marzo de 2025.
NASA/JPL-Caltech