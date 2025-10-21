En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 21 de octubre: hora exacta para verla en Colombia

Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 21 de octubre: hora exacta para verla en Colombia

Este fenómeno, originado por los restos del cometa Halley, podrá verse sin necesidad de telescopio desde distintas regiones del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de oct, 2025
Lluvia de estrellas iluminará la noche de este 21 de octubre: hora exacta para verla en Colombia
La observación será especialmente favorable debido a la coincidencia del fenómeno con la fase de Luna nueva. -
Getty Images

