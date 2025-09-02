Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Los eventos astronómicos raros que se podrán ver en septiembre 2025: día y hora exacta de cada uno

Los eventos astronómicos raros que se podrán ver en septiembre 2025: día y hora exacta de cada uno

Según indicó la NASA, estos eventos astronómicos no requieren equipo especializado para ser apreciados, pero tener binoculares o telescopios básicos puede enriquecer la experiencia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:08 p. m.
Comparta en:
Los eventos astronómicos raros que se podrán ver en septiembre 2025: día y hora exacta de cada uno
Los eventos astronómicos raros que se podrán ver en septiembre 2025: día y hora exacta de cada uno. -
Freepik