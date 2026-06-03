Universidad de Antioquia lanzó becas para estudiar posgrado en 2026: lista de maestrías y doctorados

La Universidad de Antioquia (UdeA) abrió la convocatoria de becas para programas de maestría y doctorado correspondientes al semestre 2026-2. El proceso está dirigido a aspirantes nuevos y estudiantes activos de posgrado, con el objetivo de apoyar el pago de matrícula en programas de formación avanzada. Las inscripciones a la convocatoria estarán disponibles hasta el 6 de julio de 2026, mientras que la publicación de resultados y la asignación de los apoyos se realizará a finales de julio del mismo año.
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¿Cómo funcionará la convocatoria de la UdeA?
La convocatoria de becas de posgrado para el semestre 2026-2 en la Universidad de Antioquia contempla un esquema de financiación parcial de los derechos de matrícula para estudiantes de maestría y doctorado. El beneficio aplica directamente al pago de la matrícula del programa académico correspondiente.
- En el caso de las maestrías, el apoyo económico puede cubrir hasta $3.046.300 por semestre, con un máximo de cuatro semestres.
- Para los doctorados, el monto puede llegar hasta $6.092.600 por semestre, con una duración máxima de hasta ocho semestres.
Estos topes dependen de las condiciones establecidas por la universidad y de la disponibilidad de recursos asignados a la convocatoria. El proceso está diseñado tanto para personas que ingresan por primera vez a un programa de posgrado como para estudiantes que ya se encuentran cursando estudios en la institución, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Requisitos para participar en convocatoria de la UdeA
Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones académicas y administrativas para poder ser considerados dentro del proceso de selección. Entre los criterios más relevantes se encuentran:
- Haber sido admitido a un programa de maestría o doctorado que inicie en el semestre 2026-2, o ser estudiante activo de un posgrado en la Universidad de Antioquia.
- Contar con un promedio crédito acumulado igual o superior a 4.0 en caso de estudiantes activos.
- No haber sido objeto de sanciones disciplinarias durante el desarrollo del programa.
- No haber reprobado asignaturas dentro del posgrado en curso, cuando aplique.
Estos requisitos buscan asegurar la continuidad académica y el desempeño satisfactorio de quienes reciben el beneficio. La convocatoria incorpora criterios adicionales de priorización relacionados con condiciones sociales, económicas y de diversidad, factores que pueden otorgar puntajes adicionales en el proceso de evaluación. Los grupos considerados dentro de este enfoque incluyen:
- Personas con discapacidad.
- Mujeres.
- Personas con identidades de género diversas, incluyendo población trans y no binaria.
- Poblaciones pertenecientes a comunidades étnicas, como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes (negra, afrocolombiana, raizal y palenquera) y el pueblo Rrom.
- Personas clasificadas en los niveles socioeconómicos A, B o C del Sisbén IV, asociados a condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
- Víctimas del conflicto armado en Colombia.
Este componente busca introducir variables sociales en la asignación de apoyos, además de los criterios académicos.
Pilas al cronograma para aplicar a becas en la UdeA
- Inscripción al programa académico: hasta el 4 de junio de 2026.
- Inscripción a la convocatoria de becas: hasta el 6 de julio de 2026.
- Publicación del listado de verificación de requisitos y evaluación: 17 de julio de 2026 a las 18:00.
- Solicitudes de aclaración sobre el listado preliminar: del 20 al 22 de julio de 2026 hasta las 18:00.
- Respuesta a las solicitudes de aclaración: hasta el 23 de julio de 2026 a las 18:00.
- Publicación del listado final de elegibles y asignación de becas: 24 de julio de 2026.
- Proceso de legalización de la beca: hasta el 1 de agosto de 2026.
Cada una de estas etapas define el avance del aspirante dentro del proceso de selección, por lo que el cumplimiento de fechas es un aspecto determinante. Para participar en la convocatoria, los interesados deben haber cumplido previamente con los requisitos y postularse por medio de este link.
Lista de maestrías y doctorados disponibles en convocatoria
Programas para admitidos 2026-2
- Doctorado en Artes
- Doctorado en Biología
- Doctorado en Biotecnología
- Doctorado en Ciencias Animales
- Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas - Biología Molecular
- Doctorado en Ciencias del Mar
- Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias - Bioorgánica
- Doctorado en Ciencias Químicas
- Doctorado en Ciencias Sociales
- Doctorado en Derecho
- Doctorado en Educación
- Doctorado en Física
- Doctorado en Ingeniería
- Doctorado en Ingeniería Ambiental
- Doctorado en Ingeniería de Materiales
- Doctorado en Ingeniería Electrónica y de Computación
- Doctorado en Matemáticas
- Doctorado en Medicina Clínica
- Doctorado en Microbiología
- Doctorado en Nutrición Humana y Alimentos
- Doctorado en Psicoanálisis
- Maestría en Administración - Profundización
- Maestría en Administración Hospitalaria - Profundización
- Maestría en Biología
- Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios
- Maestría en Ciencia Política - Investigación
- Maestría en Ciencias Animales - Investigación
- Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas - Ciencias Fisiológicas
- Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias - Alimentos
- Maestría en Ciencias Químicas
- Maestría en Ciencias Veterinarias - Investigación
- Maestría en Conflictos, Paces y Derechos Humanos
- Maestría en Derecho
- Maestría en Economía - Investigación
- Maestría en Educación - Investigación
- Maestría en Educación en Salud - Virtual
- Maestría en Educación Investigación - Virtual
- Maestría en Enseñanza de las Matemáticas - Virtual
- Maestría en Epidemiología Clínica
- Maestría en Estudios en Infancias - Investigación
- Maestría en Ética y Enseñanza de la Ética - Virtual
- Maestría en Finanzas
- Maestría en Física
- Maestría en Gestión Ambiental - Virtual
- Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación - Virtual
- Maestría en Gobierno y Administración Pública - Profundización
- Maestría en Historia
- Maestría en Ingeniería
- Maestría en Ingeniería Ambiental
- Maestría en Ingeniería de Materiales
- Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones
- Maestría en Ingeniería Mecánica
- Maestría en Intervención Social - Investigación
- Maestría en Investigación Psicoanalítica - Investigación
- Maestría en Matemáticas
- Maestría en Microbiología Investigación
- Maestría en Microbiología Profundización
- Maestría en Motricidad Desarrollo Humano
- Maestría en Músicas de América Latina y el Caribe - Investigación
- Maestría en Músicas de América Latina y el Caribe - Profundización
- Maestría en Políticas Públicas Alimentarias y Nutricionales - Virtual
- Maestría en Sociología
- Maestría en Telesalud - Virtual
Programas para estudiantes activos
- Doctorado en Educación Física - Entrenamiento Deportivo
- Doctorado en Ingeniería Electrónica y de Computación
- Doctorado en Ingeniería Ambiental
- Doctorado en Ingeniería de Materiales
- Doctorado en Ingeniería Química
- Doctorado en Administración y Organizaciones
- Doctorado en ciencias odontológicas
- Doctorado en Biotecnología
- Doctorado en Ciencias Animales
- Doctorado en Ciencias del Mar
- Doctorado en Ciencias Químicas
- Doctorado en Ciencias Veterinarias
- Doctorado en Ciencias Sociales
- Doctorado en Artes
- Doctorado en Biología
- Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas
- Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
- Doctorado en Comunicaciones y Narrativas
- Doctorado en Derecho
- Doctorado en educación y salud
- Doctorado en Educación
- Doctorado en Enfermería
- Doctorado Epidemiología
- Doctorado en Estudios Socioespaciales
- Doctorado en Filosofía
- Doctorado en Física
- Doctorado en Ingeniería
- Doctorado en Lingüística
- Doctorado en Literatura
- Doctorado en Matemáticas
- Doctorado en Medicina Clínica
- Doctorado en Microbiología
- Doctorado en Nutrición Humana y Alimentos
- Doctorado en Psicoanálisis
- Doctorado Salud Pública
- Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física
- Maestría en Conflictos, Paces y Derechos Humanos
- Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión
- Maestría en ciencias odontológicas
- Maestría en Educación en Salud - Virtual
- Maestría en Historia del Arte
- Maestría en Políticas Públicas Alimentarias y Nutricionales - Virtual
- Maestría en Ciencias Veterinarias - Investigación
- Maestría en Dramaturgia y Dirección
- Maestría en Ciencia Política - Investigación
- Maestría en Ingeniería Ambiental
- Maestría en Salud Colectiva
- Maestría en Enseñanza de las Matemáticas - Virtual
- Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación - Virtual
- Maestría en Gestión Cultural
- Maestría en Investigación Psicoanalítica
- Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones
- Maestría en Estudios en Infancias - Investigación
- Maestría en Ciencias del Mar
- Maestría en Ciencias Animales - Investigación
- Maestría en Educación Investigación - Virtual
- Maestría en Administración - Profundización
- Maestría en Agronegocios
- Maestría en Antropología
- Maestría en Artes
- Maestría en Biología
- Maestría en Ciencias Químicas
- Maestría en Ciencia de la Información
- Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas
- Maestría en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana
- Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
- Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales
- Maestría en Derecho
- Maestría en Economía
- Maestría en Educación
- Maestría en Enfermería
- Maestría en Epidemiología
- Maestría en Ética y Enseñanza de la Ética
- Maestría en Filosofía
- Maestría en Finanzas
- Maestría en Física
- Maestría en Gobierno y Administración Pública
- Maestría en Historia
- Maestría en Ingeniería
- Maestría en Lingüística
- Maestría en Literatura
- Maestría en Matemáticas
- Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas
- Maestría en Microbiología
- Maestría en Músicas de América Latina y el Caribe
- Maestría en Salud Mental
- Maestría Salud Pública
- Maestría en Sociología
- Maestría en Telesalud
- Maestría en Traducción
- Maestría en Epidemiología Clínica
- Maestría en Estudios Socioespaciales
- Maestría en Gestión Ambiental - Virtual
- Maestría en Gestión Humana
- Maestría en Ingeniería de Materiales
- Maestría en Ingeniería Mecánica
- Maestría en Políticas Públicas
- Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co