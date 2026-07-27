¿Cómo se toma el kéfir de leche? Experto revela la cantidad ideal para aprovechar sus beneficios

El kéfir de leche constituye una bebida que se obtiene a través de la fermentación de la leche mediante el uso de un cultivo de bacterias y de levaduras. Este proceso requiere la introducción de granos de kéfir en la leche por un periodo de 24 horas, máximo 48 dependiendo del clima. Durante este tiempo, los microorganismos realizan el consumo de los azúcares de la leche, lo cual da lugar a la producción de ácido láctico y de otras sustancias. El médico Borja Bandera explicó en su canal de YouTube que el producto final presenta una reducción del 30% en el contenido de lactosa si se realiza la comparación con la leche de origen.



¿Cómo se toma el kéfir de leche, según experto?

La integración del kéfir en la alimentación se puede realizar en diferentes horarios del día. El doctor Borja Bandera señala que existe la posibilidad de ingerir esta bebida con las comidas o en el momento del postre. También se contempla su uso de forma aislada durante la merienda o en el transcurso de la mañana. Una aplicación que destaca el experto es el empleo del kéfir como bebida para la recuperación tras la práctica de ejercicio físico. En esta situación, se puede realizar la mezcla del producto con proteína de suero para favorecer los objetivos de recuperación y de saciedad. El origen del término kéfir proviene de la palabra turca "keyif", que hace referencia a una sensación de bienestar tras la ingesta de alimento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

No se dispone de una medida de carácter estándar para el consumo de este alimento, pero el doctor Borja Bandera indica que la ingesta de 250 mililitros al día es una cantidad con lógica para obtener beneficios. El kéfir constituye una fuente de calcio y de vitamina K2. Esta vitamina desempeña una función en la salud de los huesos, ya que ayuda a que el calcio se fije en la estructura de los mismos.

El consumo regular de kéfir se vincula con la prevención de la pérdida de masa de los huesos asociada a la edad, a la menopausia o a la ausencia de movimiento. Además de los minerales, el alimento aporta vitaminas del grupo B, tales como la B12, el ácido fólico, la tiamina y la riboflavina.



Efectos del kéfir en el metabolismo y el sistema digestivo

La administración de kéfir en personas con problemas en el metabolismo puede generar mejoras en la presión de la sangre y en los niveles de ácido úrico. El doctor Borja Bandera menciona que se observan cambios en los niveles de triglicéridos, de colesterol y de glucosa en ayunas. Estos efectos se explican por la existencia de una relación entre el sistema digestivo y el metabolismo.



Asimismo, el experto señala que el kéfir puede actuar en la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori cuando se suma al tratamiento con antibióticos. En estudios, el grupo que consumió kéfir logró un 28% más de éxito en la eliminación de dicha bacteria y presentó una reducción en síntomas como diarrea o dolor en el abdomen. El kéfir contiene kéfiran, un carbohidrato con actividad en la modulación del sistema de defensa.



Para conservar las propiedades del kéfir, se debe evitar la aplicación de calor o la ebullición del producto. El incremento de la temperatura causa la muerte de las bacterias y la pérdida de la condición de probiótico. El doctor Borja Bandera advierte que la higiene en la elaboración es fundamental para prevenir la aparición de hongos o de bacterias que producen enfermedades.

Publicidad

En cuanto al contenido de alcohol, el kéfir de fabricación industrial tiene niveles de etanol mínimos por el control de las variables. Por el contrario, el kéfir que se elabora en casa puede alcanzar una concentración de alcohol del 2%.



¿Quiénes no deberían consumir kéfir?

Existen grupos de personas que deberían excluir el kéfir de su dieta por motivos de salud. El doctor Borja Bandera afirma que los individuos con inmunodepresión no pueden realizar la ingesta de este producto debido a que contiene microorganismos con vida. De igual manera, se hace referencia a los pacientes que se encuentran bajo tratamiento de quimioterapia, quienes podrían notar un aumento en los síntomas de su proceso por el consumo del fermentado.

En el caso de las personas con intolerancia a la lactosa, es necesario observar la reacción del sistema de la digestión, pues el kéfir aún conserva parte de este azúcar. La ingesta de kéfir debe ser regular y con moderación para evitar problemas.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL