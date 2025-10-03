En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
CIERRES TRANSMILENIO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidad de los Andes lanzó becas para que más de 12 mil jóvenes puedan estudiar un pregrado

Universidad de los Andes lanzó becas para que más de 12 mil jóvenes puedan estudiar un pregrado

Se trata de la octava edición de Vamos Pa'lante, una campaña que busca recaudar dinero para apoyar a jóvenes en riesgo de desertar sus estudios por falta de recursos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Universidad de los Andes lanzó curso gratuito para aprender a invertir
La Beca Vamos Pa'lante puede cubrir dos aspectos fundamentales: matrícula y sostenimiento. -
Getty Images/ Universidad de los Andes

Publicidad

Publicidad

Publicidad