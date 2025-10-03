Universidad de los Andes lanzó becas para que más de 12 mil jóvenes puedan estudiar un pregrado

En Colombia, uno de los principales obstáculos para que los estudiantes de pregrado alcancen su título universitario sigue siendo la dificultad económica. Aunque el acceso a la educación superior se ha ampliado en la última década, la permanencia en el sistema es un reto para miles de jóvenes que, al no poder cubrir el valor de la matrícula o sus gastos básicos, terminan aplazando o abandonando su formación.

Frente a este panorama, la Universidad de los Andes y W Radio lideran desde 2017 la campaña Vamos Pa'lante, un programa de becas de rescate que este año llega a su octava edición. En la versión 2025 se suman nuevamente la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), la Universidad EAFIT de Medellín y la Universidad ICESI de Cali, con el objetivo de consolidar un fondo común que supere los 100 mil millones de pesos durante el próximo trienio.

Con estos recursos, las cinco universidades esperan beneficiar a más de 12 mil estudiantes de pregrado que, pese a cumplir con los requisitos académicos, enfrentan la amenaza de interrumpir sus estudios por falta de recursos.



¿Quiénes pueden acceder a la beca?

La convocatoria está dirigida a estudiantes antiguos de pregrado de cualquiera de las universidades aliadas. Para postularse, los interesados deben estar próximos a culminar su carrera, es decir, tener pendiente un máximo de 60 créditos. También se exige un promedio acumulado igual o superior a 3,25, así como no encontrarse en prueba académica, suspensión ni proceso disciplinario al momento de aplicar.



Un aspecto clave es que la beca se otorga únicamente a estudiantes en situación de dificultad económica real. Por esta razón, quienes ya hayan culminado un programa de pregrado, se encuentren en calidad de candidatos a grado o solo estén pendientes de requisitos como exámenes de lengua extranjera, el Saber Pro o trámites de facultad, no son elegibles.



¿Qué beneficios cubre la beca?

La Beca Vamos Pa'lante puede cubrir dos aspectos fundamentales: matrícula y sostenimiento.



Matrícula: según el análisis socioeconómico del estudiante, el beneficio cubre entre el 70% y el 95% del valor semestral. El porcentaje restante debe ser asumido por el propio beneficiario.

según el análisis socioeconómico del estudiante, el beneficio cubre entre el 70% y el 95% del valor semestral. El porcentaje restante debe ser asumido por el propio beneficiario. Sostenimiento: el programa contempla un apoyo adicional de hasta 2 millones de pesos por semestre, entregados en cuatro desembolsos de 500.000 pesos cada uno. Estos recursos están destinados a cubrir gastos de transporte, alimentación o materiales, que suelen convertirse en factores de riesgo de deserción.

El apoyo se concede por un semestre, aunque un estudiante puede acceder a la beca hasta en tres convocatorias consecutivas, siempre que cumpla con los criterios de desempeño académico y continúe en condición de vulnerabilidad económica.



Calendario de la convocatoria 2025

Apertura: 15 de octubre de 2025.

15 de octubre de 2025. Cierre: 13 de noviembre de 2025.

13 de noviembre de 2025. Publicación de resultados: alrededor del 27 de noviembre de 2025.

El proceso inicia con la publicación de la convocatoria por parte de las oficinas de Servicios Financieros a Estudiantes de cada universidad. Posteriormente, los interesados deben diligenciar un formulario de apoyo financiero y adjuntar la documentación requerida, que incluye copias del documento de identidad, información económica de los responsables financieros y certificaciones adicionales en caso de ausencia de alguno de los padres.

La evaluación está a cargo de cada institución, que revisa tanto las condiciones económicas del núcleo familiar como el desempeño académico del estudiante. Una vez realizada la validación, se define la lista de beneficiarios y el tipo de apoyo que recibirá cada uno.



Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, señaló que la meta del programa es permitir que los estudiantes ingresen a la educación superior y garantizar que puedan culminarla. "El reto está en acompañar al joven desde su primer semestre hasta su ceremonia de grado. Por cada año de educación superior, una persona puede incrementar sus ingresos entre un 11% y un 13% en comparación con quienes nunca accedieron a la universidad", subrayó.

En la versión 2025 de Vamos Pa'lante participan como aliados empresariales el Grupo Aval, Supertiendas Olímpica y la cadena de tiendas Ísimo. Estas organizaciones, junto a donantes individuales y corporativos, se encargan de canalizar los aportes económicos que hacen posible el funcionamiento del fondo. La campaña dispone de múltiples mecanismos para facilitar las donaciones:



Bancos del Grupo Aval: en oficinas del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas.

en oficinas del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas. Cuenta de ahorros: Banco de Bogotá No. 506049352 a nombre de la Universidad de los Andes.

Banco de Bogotá No. 506049352 a nombre de la Universidad de los Andes. Cajeros de la Red Aval: con la posibilidad de donar montos desde 500 hasta 5.000 pesos.

con la posibilidad de donar montos desde 500 hasta 5.000 pesos. Corresponsales bancarios: más de 120.000 puntos habilitados en el país.

más de 120.000 puntos habilitados en el país. Supertiendas Olímpica: en más de 400 puntos de venta, así como en la aplicación olimpica.com. Los aportes pueden ser desde $1 hasta $9.990.000.

en más de 400 puntos de venta, así como en la aplicación olimpica.com. Los aportes pueden ser desde $1 hasta $9.990.000. Supertiendas Ísimo: con más de 280 establecimientos en diferentes regiones.

con más de 280 establecimientos en diferentes regiones. Donaciones internacionales: desde Estados Unidos, a través de la University of the Andes Foundation, con beneficio tributario para los aportantes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co