¿Ya se inscribió? Sena anunció último plazo para estudiar gratis en 2026: hay 50 mil cupos

Miles de personas que aún no han iniciado su proceso de inscripción para estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tendrán una última oportunidad para hacerlo. La entidad anunció que la ampliación del plazo de la tercera convocatoria de formación presencial y a distancia irá hasta este jueves 11 de junio. Tenga en cuenta que la oferta pone a disposición más de 50.000 cupos en distintas regiones del país.

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La decisión busca permitir que más ciudadanos puedan acceder a "programas pertinentes para las necesidades del sector productivo y el desarrollo de talento humano en todo el país". De acuerdo con la entidad, las inscripciones estarán habilitadas a través de Betowa, la plataforma oficial destinada para este proceso. Los aspirantes podrán consultar allí la oferta disponible y conocer los requisitos exigidos para cada programa antes de formalizar su postulación.

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La convocatoria está dirigida tanto a colombianos residentes en el territorio nacional como a ciudadanos extranjeros que cuenten con una situación migratoria regularizada. Los programas ofertados abarcan diferentes niveles de formación, permitiendo que personas con distintos perfiles educativos encuentren alternativas acordes a sus necesidades.



¿Cuáles son los programas ofertados por el Sena en 2026?

Entre las opciones disponibles se encuentran programas de nivel operario, orientados a la formación práctica para el desarrollo de labores específicas. Estas alternativas buscan preparar a los participantes para desempeñarse en actividades técnicas y operacionales requeridas en diversos sectores productivos. Algunas de las áreas incluidas en este nivel están relacionadas con servicios de cuidado personal y manejo de maquinaria, campos que continúan registrando demanda en distintas regiones del país.



Por otra parte, la oferta de nivel auxiliar está enfocada en la preparación de personal que apoye procesos productivos, administrativos y de servicios. Los estudiantes adquieren conocimientos básicos y habilidades que les permiten incorporarse a diferentes entornos laborales o complementar su experiencia previa. Dentro de este grupo se encuentran programas vinculados con la promoción de servicios, actividades de apoyo logístico y procesos relacionados con la atención en áreas de salud, entre otros.

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Uno de los segmentos con mayor interés entre los aspirantes suele ser el de formación técnica. En esta convocatoria, el Sena incluyó programas relacionados con áreas que mantienen una alta demanda de personal capacitado. Entre ellos figuran opciones asociadas con gastronomía, gestión del talento humano y desarrollo de software. Asimismo, la convocatoria contempla programas tecnológicos, una modalidad orientada a la formación de profesionales con capacidad para coordinar procesos, gestionar proyectos y participar en la implementación de estrategias dentro de organizaciones públicas y privadas.



¿Cómo inscribirse a convocatoria del Sena?

El Sena recordó que la inscripción a los programas debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:

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Ingrese al sitio web betowa.sena.edu.co

Utilice los filtros disponibles para escoger el nivel de formación y el área del programa

Consulte la información detallada de los programas disponibles

Inicie sesión o cree una cuenta en el sistema

Complete el formulario de inscripción y finalice el proceso

La entidad recomienda a los aspirantes revisar con atención la información de cada programa antes de realizar la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como horarios, modalidad de estudio y requisitos. Los aspirantes deberán estar atentos al cronograma de selección establecido por la entidad. Las pruebas correspondientes a la primera fase del proceso se realizarán los días 16 y 17 de junio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co