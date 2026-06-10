¿Ya lo probó? Este aguardiente colombiano figura entre los mejores licores del mundo

La industria de licores en Colombia ha alcanzado un estándar de calidad internacional que hoy la posiciona en los escenarios más exigentes de Europa. En la reciente edición de los premios Monde Selection en Francia, productos emblemáticos de Boyacá y el Cauca obtuvieron medallas de oro, validando procesos técnicos y tradiciones que superan el siglo de existencia.



¿Cuál es el aguardiente que figura entre los mejores licores del mundo?

Este certamen, reconocido por su rigor, somete a las bebidas a evaluaciones de laboratorio, análisis de empaque y catas organolépticas realizadas por jueces de todo el mundo. El gran protagonista de esta edición fue el Aguardiente Caucano, que no solo recibió la medalla de oro, sino que fue distinguido con el Trofeo Diamante.

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Samuel Londoño, gerente de la Industria Licorera del Cauca, explicó que este galardón especial se otorga exclusivamente a los productos que logran mantener la máxima calificación durante tres años consecutivos. Este hito ratifica la consistencia en la producción del aguardiente sin azúcar, una de las referencias más competitivas del mercado nacional.

Para los jurados internacionales, la diferenciación de estos licores radica en la pureza de sus ingredientes. Londoño destaca que el éxito del Caucano está vinculado a su origen geográfico: "Tenemos nuestro macizo colombiano, el nacimiento de agua más grande de Colombia... toda esa parte nos hace a nosotros integrar una gran historia a través de nuestro aguardiente caucano".



#Colombia | El aguardiente de Cauca fue reconocido como uno de los mejores del mundo por una firma internacional que califica diferentes productos de consumo. Además, tres de los licores más representativos de Boyacá obtuvieron un reconocimiento mundial por su calidad.



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Además del agua, el uso de anís natural y procesos de seguridad en el envasado fueron determinantes para obtener el puntaje necesario en la escala de 0 a 100 que maneja el concurso.



Otros dos licores colombianos ganaron medalla de oro

Por su parte, la Nueva Licorera de Boyacá también consolidó su prestigio con tres medallas de oro para el Ron Boyacá 12 años, el Aguardiente Onix 100 de 29 grados y el Onix 100 de 24 grados. William Orlando Vargas, gerente de la entidad, subrayó que la clave está en el respeto por el tiempo de maduración y las técnicas artesanales.

Sobre el ron premiado, Vargas fue enfático: “Nuestro ron sí pasa todo el tiempo que dice la etiqueta; es decir, un ron de 3 años pasa 3 años en los barriles... en este caso nos premiaron por un ron 12 años que tiene unas características organolépticas únicas”.

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La innovación también jugó un papel crucial en este reconocimiento. El Aguardiente Onix 100 de 29 grados es una edición especial "envejecida", que tras su elaboración reposa en los mismos barriles utilizados para el ron, adquiriendo un color ámbar y un sabor distintivo.

Esta referencia fue creada para conmemorar el centenario de la marca, demostrando que es posible evolucionar sin perder la esencia técnica que los químicos de la planta han perfeccionado por décadas.

Vargas señala que existe una tendencia global donde el consumidor busca productos con historia y arraigo local, alejándose de las grandes marcas genéricas. “Los jurados internacionales reconocieron mucho eso... productos que tienen tradición, que son hechos de manera seria y responsable con ingredientes naturales”, comentó el gerente de la licorera boyacense.

Sin embargo, los sellos de calidad obtenidos en Francia funcionan como una "hoja de vida" para la expansión. Actualmente, estos licores ya cuentan con autorización para ser vendidos en departamentos como Cundinamarca, Meta, Casanare, Santander y el Valle del Cauca. Además, el interés ha trascendido las fronteras nacionales; tras la premiación, representantes colombianos mantuvieron reuniones con distribuidores europeos interesados en llevar el aguardiente y el ron a cadenas de supermercados en el exterior.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL