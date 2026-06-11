Tensión en México de cara a la inauguración del Mundial 2026 por protestas de colectivos sociales

La capital mexicana amaneció este jueves con la certeza de que la atención mundial se centra en el Estadio Azteca, donde el balón empezará a rodar a las 13:00 hora local (21:00 CET/19:00 GMT) en el encuentro entre México y Sudáfrica, que dará inicio al Mundial 2026. Todo ello ocurre en un clima de entusiasmo mezclado con tensión por las protestas sociales recientes.



Desde las primeras horas del día, las camisetas verdes dominan las principales avenidas de Ciudad de México, mientras el ambiente festivo propio de un Mundial se percibe en cada rincón de la urbe.

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México se convierte desde este jueves en sede de su tercera Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986, siendo el primer país en alcanzar este hito dentro de un torneo compartido con Estados Unidos y Canadá, que además introduce un formato ampliado con 48 selecciones y 104 partidos.

César, un aficionado que estará presente en el Estadio Azteca, señaló que existe orgullo entre los mexicanos por organizar nuevamente el torneo y consideró que una victoria en el estreno reforzaría el optimismo de cara a los siguientes compromisos.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el martes pasado sobre un decreto que establece el trabajo remoto en oficinas públicas y la suspensión de clases en la capital durante la jornada inaugural, con el objetivo de evitar el colapso del tránsito y reforzar la seguridad frente a las movilizaciones previstas.



Entre los seguidores del combinado nacional predomina una sensación de calma respecto a las protestas, y muchos coinciden en que el foco principal será el fútbol.

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“Hoy esperamos que todo sea pacífico y positivo (...) el protagonista hoy será la pelota y la afición mexicana” declaró a EFE Brenda, una aficionada de la selección mexicana que se preparaba para ir al Estadio Azteca.



México desplegará 5.000 agentes por protestas

Frente a posibles manifestaciones de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 5.000 agentes en un operativo especial que abarcará zonas clave como Polanco, el entorno del Estadio Azteca y los principales corredores turísticos, para asegurar la movilidad y la protección de asistentes y delegaciones.

“El aficionado va a disfrutar el evento, estamos alertas y pendientes” declaró Alejandro López, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en una entrevista para EFE.

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A pesar del amplio dispositivo de seguridad implementado por las autoridades capitalinas, distintos colectivos sociales y sectores del magisterio mantienen convocadas concentraciones en puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, con la intención de marchar hacia el Estadio Azteca para visibilizar sus demandas ante la comunidad internacional.

En este escenario marcado por la expectativa del partido inaugural y la preocupación por posibles protestas que intenten afectar el evento, México se alista para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol, bajo un fuerte operativo de seguridad que busca equilibrar la celebración deportiva con el derecho a la manifestación social.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE