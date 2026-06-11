UEFA toma decisión con árbitro FIFA Omar Artan a quien Estados Unidos rechazó la entrada al país

El árbitro somalí Omar Artan, a quien le fue denegada la entrada a Estados Unidos para dirigir partidos del Mundial, fue nombrado este jueves como encargado de impartir justicia en la Supercopa de la UEFA, según anunció el organismo rector del fútbol europeo.



"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026", señaló la entidad en un comunicado.



¿Cuándo es la final de la Super Copa de Europa?

El encuentro de la Supercopa se jugará el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, y enfrentará al campeón de la Liga de Campeones, el París Saint‑Germain, con el vencedor de la Liga Europa, el Aston Villa.

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"El fútbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje", afirmó el presidente de la institución europea, Aleksander Ceferin, citado en el comunicado.

La designación del colegiado de 34 años "se ha tomado en el margen de un acuerdo recientemente firmado entre la UEFA y la CAF con el fin de animar la cooperación en numerosos ámbitos, incluido el arbitraje", detalló la UEFA.



Ambas confederaciones "están unidas por la voluntad común de desarrollar el fútbol a todos los niveles y de promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no-discriminación", agregó el organismo.



¿Qué pasó con Omar Artan en Estados Unidos?

Omar Artan fue rechazado el sábado al llegar al aeropuerto internacional de Miami (Florida, Estados Unidos).



Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense indicó el martes a la AFP que el árbitro "es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas", lo que "inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos".

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"Es desafortunado lo que le ha pasado pero no lo controlamos todo", respondió por su parte el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una rueda de prensa el miércoles en México.

"Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales", añadió.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE