Alias Tom, temido delincuente en Antioquia, quedará libre al cumplir más del 90 % de su condena

En las próximas horas quedará en libertad Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, exnegociador de paz en el Gobierno de Gustavo Petro y uno de los delincuentes que estuvo en el llamado tarimazo, realizado en junio de 2025. Estaba pagando una condena de 13 años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.



El delincuente, que estaba en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, se encuentra recluido en La Picota de Bogotá, a donde fue trasladado en agosto pasado por orden del presidente Abelardo de la Espriella. (Lea también: Trasladan a 103 “peligrosos criminales” de la cárcel de Itagüí a otras prisiones de máxima seguridad)



Alias Tom fundó el grupo criminal Los Chatas

El concejal de Medellín Andrés Tobón recordó que cuando fungía como secretario de Seguridad en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez fue capturado alias Tom. Según el cabildante, en esa época el criminal controlaba cerca del 70% de todas las estructuras criminales del Valle de Aburrá “y tenía la suya, Los Chatas, muy famosa por sanguinaria, con un poder extendido desde el norte hasta el Valle, pero incluso por fuera de Antioquia”.

Aseguró que esta banda le hizo daño a la ciudadanía porque estaba “dedicada no solamente a la droga, sino al desplazamiento forzado, al homicidio”. Fue capturado en una finca de El Peñol, “en medio de una fiesta con gente como ‘Popeye’, con su arma con incrustaciones de metales preciosos y demás”, agregó.

Publicidad

Tobón indicó que el delincuente debía salir de prisión hacia el año 2030, “pero resulta que ha obtenido beneficios por buen comportamiento, por trabajo, por estudio” y quedará bajo libertad condicional. Un juzgado de ejecución de penas envió un documento al Inpec para que proceda con la liberación de alias Tom entre este viernes 6 de noviembre y el sábado 7, según informó el medio regional El Colombiano.



Estados Unidos, en su momento, ofreció 2 millones de dólares por la captura de este delincuente que llegó a ser llamado el nuevo Pablo Escobar.



La finca de El Peñol donde fue capturado se entregó en comodato, en 2024, a mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y actualmente es un sitio ecoturístico.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL