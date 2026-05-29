Así cayó médico en Bogotá señalado de agresión sexual contra dos niñas de 7 y 10 años en una EPS

Dos niñas de 7 y 10 años habrían sido víctimas de agresión sexual por parte del médico José David Castro Giraldo, quien, según las autoridades, al parecer, tenía un patrón de conducta que constaba de distraer a los acudientes de las menores de edad para agredir a las pacientes en la sede de una EPS ubicada en el sur de Bogotá.



Según las investigaciones de la Fiscalía, el médico atendía a niñas en consulta y, presuntamente, limitaba la visibilidad de los padres o acudientes, o les asignaba tareas para distraerlos durante el examen físico, con el objetivo de aprovechar ese momento para incurrir en conductas que vulneraban la formación y la libertad sexual de las menores.



Niñas víctimas de agresión sexual en EPS de Bogotá denunciaron a un médico

En estos hechos, precisó la Fiscalía, se identificaron dos víctimas: una niña de 7 años y otra de 10, quienes acudieron a consulta acompañadas por su padre y su abuela, respectivamente. En ambos casos, al parecer, el proceder de José David Castro fue similar. Habría impedido que los familiares observaran de cerca y con detalle la valoración médica, lo que les impidió advertir lo ocurrido. Las presuntas agresiones se conocieron posteriormente, cuando las menores decidieron hablar. Estos hechos habrían ocurrido entre los meses de febrero y julio del año 2025.

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El médico fue detenido por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, específicamente en la localidad de Antonio Nariño, sur de la capital de la República.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó al médico José David Castro el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en circunstancia de agravación. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.



¿Cómo denunciar agresión sexual y maltrato infantil?

En Colombia, cualquier persona puede denunciar casos de agresión sexual o maltrato infantil de manera gratuita y confidencial a través de diferentes canales institucionales. La denuncia puede realizarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidades encargadas de proteger a los menores de edad y garantizar sus derechos.



Para iniciar el proceso, se recomienda acudir a una sede de la Fiscalía o a una estación de Policía y relatar los hechos con la mayor claridad posible, incluyendo información sobre la víctima, el presunto agresor, el lugar y las circunstancias. No es necesario contar con pruebas en el momento de la denuncia, ya que las autoridades son responsables de adelantar la investigación correspondiente. También es posible denunciar de forma virtual a través de la página oficial de la Fiscalía o mediante líneas telefónicas como el 122 (Fiscalía) y el 141 del ICBF, disponible las 24 horas.



En casos de urgencia o peligro inmediato, se debe contactar a la línea de emergencia 123 para recibir atención inmediata. Asimismo, el sector salud está obligado a activar rutas de atención cuando se detectan signos de violencia en menores.

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Una vez presentada la denuncia, las autoridades activan un protocolo de atención integral que incluye medidas de protección para la víctima, valoración médica y psicológica, y el inicio de un proceso judicial. La confidencialidad de la identidad del menor está garantizada por la ley.

Denunciar este tipo de delitos es fundamental para proteger a los niños, niñas y adolescentes, evitar que los hechos se repitan y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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