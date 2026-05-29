Medicina Legal reveló el informe de necropsia de Yulixa Toloza: "Trauma contundente severo"

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló el informe de necropsia de Yulixa Toloza, mujer que apareció muerta en el municipio de Apulo, departamento de Cundinamarca, luego de ser sometida a un procedimiento estético en el sur de Bogotá y desaparecer. La entidad forense dio a conocer los hallazgos en el cadáver de la mujer.



"El cuerpo presentó fracturas en los arcos costales", se lee en el informe sobre la fractura en las costillas de ambos lados, "lo que indica un trauma contundente severo". Asimismo, dieron a conocer que en el cuerpo de Yulixa hallaron varias heridas por "arma blanca". Medicina Legal indicó que encontraron 11 heridas causadas por elementos cortopunzantes , cuatro en la parte frontal (torax y andomen) y siete en la región posterior.



¿Cuál fue la causa de muerte de Yulixa Toloza?

En el documento de Medicina Legal se lee el análisis y la opinión de los médicos que trabajaron en la necropsia. De acuerdo con los datos, los expertos indican que la causa de la muerte se dio por "procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso" y que la muerte sería catalogada como "violenta-homicidio". "Los hallazgos de necropsia permiten determinar una disección hemorrágica encontrada en la zona abdominal anterior y en dorso desde el cuello hasta región glútea, debido a un procedimiento de succión de tejido graso del tejido celular subcutáneo, complicada con un embolismo graso a pulmón e insuficiencia respiratoria aguda secundaria y anemia aguda", se lee en el documento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sobre las heridas con objeto cortopunzante se encontraron 11 en total de entre 1 y 1,5 cm. "Se observan fracturas en arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos de 2 al 7 en región anterior. En la disección posterior se observa hematoma en tejido graso del dorso y hematomas profundos paravertebrales bilaterales en región lumbar de 2 x 2 cm y en cara lateral posterior del tórax bilateral de 2 x 2 cm", explican en el documento. Además también observaron un hematoma en pliegue antecubital derecho y en la "disección especial de cuello se observa hematoma en platisma y en esternocleidomastoideo anterior izquierdo, sin evidencia de hematomas profundos ni fracturas del cartílago".



Entre las complicaciones asociadas el informe menciona el embolismo graso y la anemia aguda. "La lipoplastia representa el 29% de las cirugías plásticas cosméticas. El síndrome de embolismo graso es la tercera causa de las complicaciones asociadas con liposucción con una mortalidad del 10 a 15% y se define como la rápida aparición de signos de distrés respiratorio, alteraciones hematológicas y neurológicas".

Por su parte, sobre la anemia indican que "existe en la actualidad poca evidencia científica sobre cuánta grasa se debería retirar en una lipoescultura, sólo parámetros rígidos recomendados. El concepto actual del volumen de grasa que se debe retirar no puede ser generalizado, pues cada paciente tiene características intrínsecas distintas". La entidad cita un estudio en el que se evidenció "que volúmenes superiores a 100 cc por unidad de masa corporal aumentan el riesgo de complicaciones; en este estudio evalúan complicaciones leves y graves, siendo las de mayor frecuencia seromas y retracciones de piel (...) En este caso, hay signos indirectos de anemia aguda como hematoma disecante, palidez extrema y ausencia de sangre en arterias y venas".

