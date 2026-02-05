Capturan en Cartagena a colombiano acusado de homicidio y hurto a un hombre ciego en España

La Policía Nacional capturó en Cartagena de Indias (capital de Bolívar) a Paulo César Sandoval, requerido por las autoridades de España mediante notificación roja de Interpol por los delitos de asesinato con alevosía, robo con violencia en casa habitada y allanamiento a una persona con discapacidad visual.

El detenido es señalado de haber ingresado a la vivienda de la víctima, a quien presuntamente agredió con arma blanca, causándole la muerte, con el propósito de ubicar y acceder a una caja fuerte oculta en el inmueble, informó la Policía en un comunicado. "La brutalidad del hecho generó profunda conmoción social en la comunidad donde ocurrió", aseguró la institución.



Según las autoridades españolas, el caso corresponde al asesinato de un hombre ciego de 61 años, vendedor de cupones, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre pasado en su vivienda en la provincia de Cádiz, con más de medio centenar de heridas causadas con arma blanca.



La investigación apuntó desde un inicio a personas de su entorno cercano y derivó en la detención en España de la expareja de la víctima por presunto encubrimiento, mientras que las pesquisas identificaron como presunto autor material a Sandoval, quien posteriormente huyó del país.

La detención la hicieron agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, como parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional. La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países y a los canales de cooperación internacional activados a través de Interpol, agregó la Policía.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera del trámite correspondiente para su eventual extradición a España, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.

#EsNoticia | En Cartagena, nuestros uniformados de @DIJINPolicia, #OCN @INTERPOL_HQ, realizaron la retención del ciudadano colombiano Paulo César Sandoval Picalua, requerido por las autoridades del Reino de España mediante Notificación Roja de INTERPOL.



El retenido es solicitado… pic.twitter.com/V8MNDP9wYb — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 4, 2026

¿Quién era el hombre asesinado en España?

Según el medio local El Mundo, el hombre de 61 años se llamaba Ambrosio y llevaba más de 30 años vendiendo cupones en Ubrique, municipio ubicado en Cádiz. Perdió la vista de un ojo a los 24 años, cuando por accidente se clavó un objeto punzante mientras pelaba un conejo. Luego, muchos años después, cuando ya vendía cupones, sufrió una fuerte caída en su vivienda que lo dejó completamente ciego.

El Mundo también registró que Ambrosio seguía viviendo con su padre, quien ya rondaba los 100 años. Sus hermanos se dieron cuenta del asesinato debido a que les pareció extraño que no volvió de la finca de campo que solía frecuentar, y no respondía a las llamadas de teléfono.

"Lo que le ha pasado a Ambrosito es una desgracia. El desalmado o los desalmados que lo mataron de esa forma tan cruel tienen que pagar", comentó uno de sus vecinos al medio local. "Ambrosio era un hombre de buen corazón, sin maldad. Amaba a su familia. Como no tenía hijos, sus sobrinos y los hijos de ellos eran como sus hijos y sus propios nietos. Al padre no le han querido contar lo ocurrido. Si le dicen que a su hijo lo han matado a puñaladas, se muere él detrás", añadió otro de sus conocidos.

