Condenan al primo de Sarita Michel por la desaparición de la niña de 11 años en Sogamoso

El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el primo de la niña Sarita Michel Vargas por el delito de desaparición forzada agravada.

El primo de la menor de edad había su responsabilidad en este delito en febrero de 2025, después de que hallaran el cuerpo de la víctima. No obstante, no aceptó el cargo de feminicidio agravado, por el que avanza un proceso en su contra.



¿Cómo desapareció Sarita Michel?

De acuerdo con la información recolectada por la Fiscalía General de la Nación durante la investigación, durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024, la niña de 11 años salió de su casa por una discusión familiar. Sin embargo, nunca regresó a su hogar.

La mamá de Sarita dijo que “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.



Entretanto, el ente acusador reveló que cuando Sarita Michel se fue de la vivienda, se encontró con su primo en un sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta hasta la vereda El Ciral.



En enero de 2025, el cuerpo de la menor de edad fue localizado. Dadas las condiciones de los restos, que estaban en descomposición, tardaron unos días para confirmar su identidad. El hallazgo se produjo antes de que se diera la captura de su familiar, quien al comienzo negó haberse encontrado con la niña.

En febrero de ese año, el primo de Sarita Michel finalmente aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.

Sin embargo, rechazó su responsabilidad por el delito de feminicidio agravado, por el cual aún enfrenta un proceso. (Lea también: Andrés Ricci, confeso feminicida de Luz Mery Tristán, narró las horas previas al crimen)

Presuntamente, le causó la muerte a la menor de forma violenta y abandonó su cuerpo en una zona boscosa cercana a donde cometió dicho crimen.

Tras confirmarse la muerte de la niña, su mamá le escribió una carta que decía: "Te llevo siempre en mis entrañas. Te arrebataron los sueños de ser militar, policía, futbolista o una gran azafata. Nunca te olvidaré, el mayor recuerdo que me dejaste fue 'Gordo', el perrito que aún te espera. Así como te vi nacer, nunca imaginé verte partir".

Su abuelita, entretanto, dijo Sarita Michel “fue un ángel que jamás causó daño. Vivimos momentos difíciles, pero no merecías morir de una manera tan cruel y dolorosa”.

