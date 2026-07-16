Piqué y Clara Chía irían juntos a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿verán a Shakira?

El mundo se prepara para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se enfrentarán por el gran premio las selecciones de España y Argentina. A su vez, el evento contará por primera vez con un show de entretiempo en el que se presentarán figuras como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

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Mientras los fanáticos del fútbol se emocionan cada día con la llegada de la gran final, algo que ha llamado la atención de la prensa internacional es que recientemente Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos en Estados Unidos. La presencia de la pareja en el país norteamericano ha despertado rumores de que estarán en el partido final del Mundial 2026.



¿Dónde se encuentran Piqué y Clara Chía?

Las imágenes de Piqué y Clara Chía llegaron a través de los paparazzi de Backgrid, quienes captaron a la pareja a la salida de un restaurante en Los Ángeles, Estados Unidos. La presencia de ambos en el país llamó la atención, así como que hayan sido vistos en un lugar público, pues pocas veces los españoles se dejan ver o revelan detalles de su relación.

A la salida del restaurante ambos fueron reconocidos, por lo que algunas personas se acercaron al exfutbolista y le pidieron fotos. Clara Chía, en algunas ocasiones, fue la fotógrafa de su pareja y sus seguidores, momento en el que también llamaron la atención de los reporteros.



Aunque esto todavía no ha sido confirmado por ninguna fuente, se asume que Piqué y Clara Chía viajaron a Estados Unidos para apoyar a la selección española en la gran final del Mundial 2026. Para disfrutar del viaje, la pareja aprovechó para cenar en el Catch LA, uno de los restaurantes más exclusivos de Wets Hollywood y ahora hay gran expectativa por verlos juntos en Nueva Jersey, en el partido de España vs. Argentina, donde también estará Shakira.



Shakira se prepara para el show del Mundial 2026

Shakira fue una de las primeras artistas confirmadas para lo que será el primer show de medio tiempo de una Copa Mundial de la FIFA. La barranquillera, que además hizo 'Dai Dai', la canción oficial de esta edición del evento deportivo, se presentará en un espectáculo sin precedentes ante miles de personas junto a otros grandes artistas.



Para el show, la colombiana anunció una gran sorpresa. Shakira señaló que esperaba tener como invitados en su presentación a sus fans, a quienes ella elegiría a través de videos que ellos publicaran en redes sociales bailando la coreografía de 'Dai Dai'. Unos de los primeros seleccionados por la artista fueron los niños que hacen parte del grupo Ghetto Kids, de Uganda, quienes ya se encuentran en Estados Unidos y junto a la cantante.

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De hecho, mientras Piqué y Clara Chía fueron captados paseando por Los Ángeles, Shakira fue vista dando un recorrido por Times Square con los Ghetto Kids y sus hijos Milan y Sasha. "Los Ghetto Kids de Uganda han cambiado nuestras vidas. Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado mucho. Estoy muy feliz de finalmente tenerlos en Nueva York para que bailen conmigo en la final del Mundial", escribió la barranquillera en una nueva publicación al respecto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co