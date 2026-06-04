Citan a audiencia a Blessed y a otras personas por denuncias de secuestro: ¿cuándo será?

El reggaetonero Blessed tendrá que asistir a una audiencia ante las autoridades judiciales después que se conocieran denuncias en su contra, las cuales lo señalaban de presuntamente haber cometido los delitos de secuestro, amenazas y lesiones personales. El tema quedó a cargo del fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín desde enero de 2025.

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En su momento, Noticias Caracol conoció que el denunciante del caso era Iván Andrés Galindo Navia, de 29 años, quien es conocido en el medio artístico por ser el mánager del también cantante Pirlo. De hecho, los dos cantantes coincidieron en la grabación del video musical WYA Remix Black and Yellow con J Abdiel, Izaak y Anuel AA el 21 de mayo de 2024.

¿Cuándo será la audiencia contra Blessd?

Según lo reveló Sebastián Gutierréz, abogado de las víctimas, las partes involucradas fueron citadas para este martes 9 de junio para comparecer a las 6:30 p. m. en audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento por la conducta de secuestro extorsivo agravado.



Cabe decir que no solo Blessed, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, aparece como indiciado. A la diligencia también fueron citados Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

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(Para más contexto, lo invitamos a leer: Grave denuncia contra Blessd: lo señalan de presunto secuestro y tortura por un supuesto robo)

La grave denuncia que involucraría al cantante Blessd

Una declaración jurada, que data del 11 de febrero de 2025 y que fue revelada por el medio El Colombiano, permite reconstruir parte de los hechos. La víctima (el representante de Pirlo) contó que los hechos ocurrieron el mismo día de las grabaciones, cuando terminaron de hacer el video.

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Al parecer, Pirlo, la víctima y su equipo habrían sido citados a un domicilio en el que estaban Blessd, su jefe de seguridad, su representante, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, y varios hombres encapuchados, que llegaron unas horas después.



Según la denuncia, los hombres que ocultaron su identidad, obligaron a las víctimas a que se desnudaran y quedaron encerrados en un baño. “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba (...) “Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (...) Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”, relató. El denunciante indicó que, tras negarse a entregar sus teléfonos, uno de los encapuchados lo golpeó en el pecho y que a su asistente, Juan Pablo Amézquita, le dieron un cachazo en la cabeza. “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”.

María Paula Rodríguez Rozo

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