Hombre que retuvo con cuchillo a una mujer para robar en Bogotá fue enviado a la cárcel

El hombre que retuvo a una ciudadana en Bogotá el pasado viernes 17 de julio con un cuchillo en la mano fue enviado a la cárcel. El hecho ocurrió en la localidad de Puente Aranda en horas de la tarde, cerca de un paradero donde la mujer esperaba un bus de servicio público. Este caso provocó temor e indignación entre los testigos. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionaron y capturaron al señalado, identificado como Jeferson Cuesta Martínez.

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Según lo revelado por las autoridades, este habitante de calle pretendía cometer un robo contra la mujer y quitarle su teléfono celular. Pero, al parecer, la comunidad lo acorraló y él se habría sentido intimidado, por lo que retuvo a la víctima, a quien acababa de robar, durante cerca de media hora. En ese lapso, Cuesta la intimidó y le presionó el arma blanca contra el cuello. Finalmente, la Policía capturó en flagrancia al hombre y la mujer fue rescatada.

“La pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al presunto delincuente. La mujer de manera inmediata fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión. Por su parte, el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto”, dijo el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Cuesta fue presentado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en estos hechos. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda le imputó los delitos de secuestro simple, intimidación o amenaza con arma, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y armas blancas, y hurto calificado.



En el desarrollo de las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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María Paula Rodríguez Rozo

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