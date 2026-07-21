La razón que dio Abelardo de la Espriella para que sede del Escudo de las Américas sea en Medellín

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que Medellín albergará la sede colombiana del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para combatir a nivel continental el narcotráfico y el crimen organizado.

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"Vamos aquí (en Medellín) a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico", afirmó De la Espriella durante un acto en esa ciudad, capital del departamento de Antioquia. El futuro mandatario aseguró que la ciudad fue escogida porque, a su juicio, "aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado" y sostuvo que desde esa zona y su área metropolitana "salen la mayoría de órdenes al resto del país".

"Nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde", agregó el futuro de jefe de Estado. El Escudo de las Américas es una iniciativa promovida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, junto con varios Gobiernos latinoamericanos de derecha para reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.



La semana pasada, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, expresó durante una visita a Washington el interés del próximo Gobierno colombiano en incorporarse a esa alianza, siempre "con absoluto respeto por la soberanía nacional". Estados Unidos y otros once países americanos expresaron recientemente su respaldo a la transición presidencial en Colombia y manifestaron su preocupación por las declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado, sin aportar pruebas, la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.



Durante el acto de hoy, De la Espriella anunció además que trasladará a Medellín la sede principal de ProColombia, la entidad encargada de promover las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera, e instalará en esa ciudad una de las sedes alternas de la Presidencia, junto con otras previstas en Barranquilla y Cali. "Voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país", aseguró el presidente electo.



¿Qué es el Escudo de las Américas?

En marzo de este año, tras la operación militar contra Maduro en Caracas, Trump fundó con los presidentes aliados de la región la alianza Escudo de las Américas. "Colombia se unirá" a esta alianza de seguridad, perdijo Evan Ellis, experto del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). "Espero más colaboración colombiana contra grupos designados como terroristas en toda la región, mucho más allá de Colombia", añadió Ellis.

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Uno de los puntos discordantes de la ambiciosa agenda de seguridad regional estadounidense eran las fricciones entre los presidentes ecuatoriano Daniel Noboa y colombiano Gustavo Petro, a causa de las operaciones militares antinarcóticos de Washington y Quito. "Con Daniel Noboa, De la Espriella y Washington empujando todos en la misma dirección, la política no había estado tan alineada en años" en la frontera entre Ecuador y Colombia, añade Rebecca Bill Chavez.

Colombia podría además volver a recuperar rápidamente la certificación de su lucha antidrogas, que perdió con Petro. En la región, varios gobiernos conservadores han adoptado la agenda antinarcóticos militarizada de Trump, y la política de construir grandes cárceles del salvadoreño Nayib Bukele. Panamá prepara en julio anuncios sobre un cambio de su modelo carcelario, tras fugas de reos, y Honduras prevé comprar drones a Ucrania para su campaña antidrogas.

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