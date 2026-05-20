¿Quiénes son los tres capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza? Esto revelaron autoridades

En la noche de este martes se conoció la captura de tres personas en Venezuela por su vinculación con el caso de Yulixa Toloza, mujer que desapareció en Bogotá luego de ser sometida a un procedimiento estético en un lugar que no contaba con los permisos para realizar este tipo de actividades.



La captura de las tres personas en Venezuela se suma a la de otras dos en Colombia, también señaladas por las autoridades nacionales de estar vinculadas con la desaparición de Yulixa Toloza. La mujer de 52 años ingresó a un denominado centro estético en la localidad de Tunjuelito el 13 de mayo y no se supo más de su paradero. Las amigas de Yulixa fueron a buscarla al lugar y les dijeron que ella misma había decidido irse a su casa, algo que nunca se comprobó.

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En videos de cámaras de seguridad se estableció que la mujer fue subida a un carro. Las autoridades lograron trazar una ruta detallada del vehículo negro con placas UCQ340. El rastro del vehículo comenzó a ser monitoreado luego de que dos hombres sacaron a Yulixa del centro estético a las 7:24 de la noche del pasado miércoles. El primer registro oficial en carretera ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el vehículo cruzó el peaje Andes a la 1:51 a. m.

Minutos después, el carro fue captado nuevamente en el peaje El Roble, ubicado entre las poblaciones de Sesquilé y Gachancipá, exactamente a las 2:14 de la madrugada. Continuando su trayecto hacia el norte, el vehículo pasó por el peaje Albarracín, en el municipio de Villapinzón, a las 2:54 a. m. Uno de los puntos más críticos para la inteligencia de la Policía y la Sijín es el lapso que sigue al peaje de Albarracín. Las autoridades han identificado una ventana de tiempo de aproximadamente cuatro horas y 27 minutos en la que se pierde el rastro del vehículo, hasta que vuelve a aparecer en el peaje de Tuta, en el departamento de Boyacá.



¿Quiénes son los tres capturados en Venezuela?

Las autoridades de Venezuela confirmaron que fueron detenidas y notificadas de la circular azul de Interpol tres personas señaladas de participar en la muerte y posterior desaparición del cuerpo de Yulixa Toloza. Lo que dicen las autoridades, principalmente la Fiscalía General de la Nación, es que se solicitará una extradición de estas tres personas para que respondan en Colombia por los delitos cometidos.



Esta búsqueda se extendió por varios días. También en las últimas horas fueron capturados dos ciudadanos venezolanos en Cúcuta, Norte de Santander, cuando pasaron la frontera a reclamar el vehículo color negro que quedó registrado en cámaras de seguridad y que transportó a Yulixa previo a su desaparición. Estas personas en las próximas horas serán presentadas ante un juez de Colombia y deberán responder por varios delitos. Estas dos personas fueron identificadas como Jesús Hernández Morales y Kelvi Sequera Delgado. Mientras que los capturados en Venezuela fueron identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento y Eduardo David Ramos Carias.

