Consejo de Estado anula la elección de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio

La seccion quinta del Consejo de Estado declaró este jueves la nulidad de la elección de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. El alto tribunal le habría dado la razón al demandante, quien señaló que la funcionaria no cuenta con la experiencia requerida para el cargo porque sus estudios son en derecho constitucional y ciencias políticas.

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Según la demanda, en su hoja de vida se observa que no tiene experiencia en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos y propiedad industrial, asuntos propios de la superintendencia a su cargo. Cabe resaltar que, de acuerdo con el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015, para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero y Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las siguientes calidades:

Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar.

Diez años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar, adquirida en el sector público o privado, o experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo.

Sin embargo, los demandantes afirmaron que Rusinque no acreditó las calidades para ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio, pues no tiene posgrado en áreas afines con las funciones que debe desempeñar ni tampoco la experiencia relacionada.



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