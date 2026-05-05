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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Lili Pink se pronuncia sobre investigación y habla de “inconsistencias entre las cifras difundidas”

Lili Pink se pronuncia sobre investigación y habla de “inconsistencias entre las cifras difundidas”

La empresa aseguró que “opera legalmente en Colombia y en otros países de Latinoamérica” y pidió “respetar la presunción de inocencia”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Lili Pink se pronuncia sobre investigación y habla de “inconsistencias entre las cifras difundidas”
Fiscalía General de la Nación/Captura de pantalla

La cadena Lili Pink, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, se pronunció por el proceso que se adelanta en su contra.

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Aclaró que “la compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

Pide evitar “interpretaciones anticipadas”

En un comunicado, Lili Pink fue enfática en decir que “no existe declaratoria judicial que confirme” los señalamientos por supuesto contrabando. Agrega que “las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

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Insiste en que los hechos por los que Lili Pink es investigada “corresponden a una controversia jurídica en curso, no a conclusiones definitivas”.

“Lili Pink advierte, además, inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”, agrega.

La cadena de tiendas señala que “opera legalmente en Colombia y en otros países de Latinoamérica y, además, “hace un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando que interpretaciones anticipadas sustituyan las decisiones judiciales”.

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