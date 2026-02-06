El papel de Santiago Gallón durante la noche del homicidio de Andrés Escobar: así encubrió el crimen

El 2 de julio de 1994, el fútbol colombiano no solo perdió a un defensa central de élite, perdió a su "Caballero de las canchas". A 31 años de aquel suceso que conmocionó al mundo, la historia de Andrés Escobar vuelve a los titulares tras confirmarse que Juan Santiago Gallón Henao, el hombre vinculado al encubrimiento de su homicidio, fue asesinado en México el pasado 4 de febrero mientras ingresaba a un restaurante.

Gallón Henao permanecía en libertad pese a que en su pasado, además del homicidio del jugador, fue vinculado con el tráfico de cocaína y con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La última vez que se supo que permanecía en prisión fue en 2018, cuando fue capturado por presuntamente participar en una red criminal que enviaba droga al Reino Unido y Estados Unidos, la cual era camuflada en comida para animales. Sin embargo, un juez de control de garantías lo liberó un año después luego de que se vencieran los términos por el delito de narcotráfico.



Ahora bien, sobre su presunta participación en el asesinato de Escobar, las investigaciones determinaron que el escolta de Santiago y de su hermano Pedro, Humberto Muñoz, fue quien le disparó al jugador cuando salía de una discoteca en Medellín. Los Gallón hicieron una falsa denuncia de robo para encubrir los hechos.



Aunque Muñoz fue condenado a 43 años (de los cuales solo pagó 11), los hermanos Gallón Henao solo recibieron una condena de 15 meses por encubrimiento, los cuales fueron excarcelables. El hermano de Andrés, Santiago Escobar, dijo en entrevista con Los Informantes en mayo de 2018 que en su opinión la justicia "cojeó", pues "los actores intelectuales a los pocos meses ya estaban en las calles" de la capital antioqueña.



La noche del homicidio de Andrés Escobar

La tragedia se dio tan solo 10 días después del desafortunado autogol de Escobar en el Mundial de Estados Unidos ante el equipo anfitrión, que selló la eliminación de la Selección Colombia, la cual llegó como favorita. Para Andrés, aquel error fue motivo de profunda tristeza. Sus allegados recordaron la desolación en su rostro al levantarse del césped: "Lo más triste fue la cara de él cuando se levanta..todavía nos impacta y nos mantiene con profundo dolor", aseguró Eduardo Rojo, uno de sus amigos, para Los Informantes.

A pesar de que su familia le insistió en quedarse en Estados Unidos para pasar el difícil momento, Escobar decidió regresar. "Yo regreso a Colombia quiero dar la cara al país", le dijo a sus hermanos, según comentaron. Su futuro parecía brillante: estaba a punto de concretar su paso al Milan de Italia para ser el reemplazo del legendario Franco Baresi. Sin embargo, la noche del 1 de julio lo cambió todo.

Aquel día, Andrés estaba inusualmente ansioso por salir. Juan Jairo 'JJ' Galeano, su amigo cercano, recerda que el futbolista quería desahogarse: "Andrés estaba feliz... la verdad estaba eufórico estaba desbordado y estaba incontrolable de ansioso de ganas de estar con la gente". Esa noche, en un gesto de generosidad que lo caracterizaba, le dijo a Galeano que iba a pagar la cuenta en una discoteca: "Dijo: 'Yo estoy ganando muy bien, yo quiero invitar lo que se me ha invitado muchas veces y yo voy a pagar' ".



"Usted no sabe con quién se está metiendo"

A pesar de los planes iniciales de ir a una finca en el municipio de Andes, Antioquia, Andrés quiso permanecer en Medellín. Al salir de la discoteca Padua, en la madrugada del 2 de julio, el jugador fue interceptado por los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao, quienes en ese entonces eran reconocidos caballistas.

Los Gallón comenzaron a insultar a Escobar por el autogol. Cuando el futbolista de 27 años exigió respeto, la respuesta fue una advertencia que terminó siendo una sentencia de muerte: "Usted no sabe con quién se está metiendo". Acto seguido, Humberto Muñoz, conductor y escolta de los hermanos, descargó seis tiros contra el futbolista.

La noticia de su muerte devastó a sus amigos. "Me llamaron a decirme que habían matado a Escobar... era un amigo que lo recibió en el hospital... y me contó que había fallecido Andrés", recordó Eduardo Rojo. Por su parte, 'JJ' Galeano aún carga con la pesadilla de no haber logrado convencerlo de no salir: "A veces como que me inculpó y digo: ¿Cómo le acepté ir allá?... me duele mucho".

Hoy, el espíritu de Andrés Escobar sigue vivo en la memoria de los hinchas que ven en el número 2 de la Selección un símbolo de gallardía. "Andrés nos dejó ejemplo, nos dejó lo que es la integridad de un ser humano, de lo que hace tanta falta hoy en día... por eso Andrés sigue vivo", afirmó su hermano Santiago.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

