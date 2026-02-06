Joven agente de tránsito contó su historia batallando contra grave enfermedad: "No había cura"

Una agente de tránsito de Pereira, capital del departamento de Risaralda, que se hizo viral en redes sociales y que fue nombrada como "la agente más bella de Colombia" contó su historia batallando contra una rara enfermedad. La mujer habló sobre el momento en el que se hizo conocida en redes sociales y el momento en el que fue diagnosticada con la enfermedad que le cambió la vida.

Daniela Gaviria, de 28 años, habló en el pódcast Más alla del silencio, conducido por Rafael Poveda. La mujer se hizo conocida en redes sociales como "la agente de tránsito más bella de Colombia" cuando fue grabada en las calles de la ciudad de Pereira mientras cumplía sus funciones. Lo que no sabían las personas que la conocieron era que había sido diagnosticada con una rara enfermedad llamada Escledodermia.



Ella recuerda ese momento como uno de los más difíciles de su vida: “Los médicos me dijeron que no había cura, pero yo decidí no rendirme”. La noticia la llevó a un estado de incertidumbre, pero también despertó en ella una fuerza interior que se convirtió en motor de su recuperación.



En medio de su proceso, surgieron rumores que atribuían su condición a la envidia y a supuestos actos de brujería. Gaviria no niega haber escuchado esas versiones, pero asegura que no quiso enfocarse en ellas: “Muchos decían que lo mío era brujería por envidia, pero yo me enfoqué en sanar y en seguir adelante”. Su decisión fue mirar hacia adelante y buscar alternativas que le permitieran sobrellevar la situación.

La entrevistada destaca que la fe en Dios fue fundamental en su proceso. “La fe fue mi medicina más fuerte, y gracias a Dios hoy puedo contar mi historia”, afirma con convicción. Además, reconoce el papel de su familia, que estuvo a su lado en los momentos más críticos, brindándole apoyo y compañía. Esa combinación de espiritualidad y respaldo cercano le permitió encontrar un camino de resiliencia.

La exposición mediática también tuvo un costo emocional. La exagente de tránsito admite que ser reconocida por su belleza le abrió puertas, pero al mismo tiempo la expuso a críticas y comentarios malintencionados: “Ser reconocida por mi belleza me abrió puertas, pero también me trajo críticas y comentarios que tuve que aprender a manejar”. Aprender a convivir con la opinión pública fue otro reto que debió enfrentar.

Hoy, Daniela Gaviria comparte su historia como un testimonio de esperanza. Su mensaje es claro: “Quiero que mi experiencia sirva para que otros no pierdan la esperanza, porque siempre hay una salida”. Con estas palabras, busca inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles, mostrando que incluso en circunstancias adversas es posible encontrar fortaleza y seguir adelante.



¿Qué es la Esclerodermia?

La Esclerodermia es una enfermedad autoinmune que causa inflamación y engrosamiento de la piel y otras áreas del cuerpo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos (NIAMS, por sus siglas en inglés). La inflamación origina parches de piel dura y gruesa y afecta muchos sistemas del cuerpo.

Existen dos tipos de esta enfermedad, la primera, la Esclerodermia localizada, que solo afecta la piel y las estructuras directamente debajo de la piel. La segunda, la Esclerodermia sistémica, también llamada esclerosis sistémica, que afecta muchas más partes del cuerpo. "Este es el tipo más grave de esclerodermia y puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos internos, como el corazón, los pulmones y los riñones", asegura la NIAMS.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.