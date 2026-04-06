El prontuario criminal de 'El Mesa', peligrosa banda capturada por homicidio y tráfico de drogas

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, informó que capturó a 23 integrantes de la banda criminal 'El Mesa', quienes se dedicaban al homicidio, tráfico de drogas, desaparición forzada y porte ilegal de armas de fuego.



Capturan a 23 integrantes de la banda criminal 'El Mesa'

La Policía indicó, a través de un comunicado, que "tras un año de investigación, agente encubierto, interceptación de llamadas telefónicas, búsquedas selectivas en bases de datos, análisis link, entrevistas, declaraciones juradas, álbumes fotográficos e inspecciones judiciales a procesos, fue posible identificar el actuar criminal de este grupo delincuencial".

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Las autoridades realizaron 15 diligencias de registro y allanamiento en la localidad de Suba, en Bogotá; Soacha y Chiriguaná, Cesar. Gracias a eso, lograron la captura de 18 personas (17 por orden judicial y 1 en flagrancia). Cuatro de ellos se dedicaban a cometer sicariatos en la capital del país. "Esta organización es sanguinaria a la hora de buscar dominio territorial y su origen es del municipio de Bello, Antioquia. En el año 2012 incursionó en Bogotá y su modo de delinquir consistía en utilizar fachadas de taxistas para el transporte de estupefacientes y armas de fuego desde la localidad de Usme hacia Suba", señaló la Policía.

Agregó que estos sujetos "arrendaban viviendas por cortos periodos, donde almacenaban las armas y estupefacientes. En estos lugares dosificaban la droga, y posteriormente, era distribuida en parqueaderos, discotecas y vía pública de los barrios La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao. De igual manera, rotaban los coordinadores cada mes para controlar su actuar criminal y ejecución de homicidios selectivos".



Golpe al grupo delincuencial 'El Mesa'.



23 personas capturadas que se dedicaban al homicidio y tráfico de estupefacientes en #Suba y otras partes del país.



Entre los capturados hay sicarios que utilizaban viviendas por cortos períodos de tiempo y taxis en su modo de delinquir. pic.twitter.com/2YKcfEIbjU — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 6, 2026

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Este grupo ya había tenido problemas con la justicia antes, pues se hicieron operativos en su contra en los años 2020, 2023, 2024 y 2025. En esas ocasiones, se había logrado detener a otras 28 personas del mismo grupo delincuencial.



¿Quiénes son los capturados de la banda 'El Mesa'?

Dentro de los capturados en esta ocasión está alias 'Alejo', quien era el jefe principal en Bogotá y el que daba las órdenes de los asesinatos. También agarraron a alias 'Nías', el jefe de los que disparaban, quien lleva diez años en el grupo y es relacionado con 50 muertes en diferentes partes del país. Otro nombre que aparece es el de alias 'Tavo', encargado de planear y hacer los asesinatos de personas que querían vender droga en sus zonas sin pedir permiso. En el año 2025, a 'Tavo' ya lo habían detenido, pero dio datos falsos sobre quién era para que no lo identificaran.

Otras personas del grupo tenían tareas de apoyo, como alias 'Andrés', quien manejaba el taxi para mover a la gente, las armas y la droga. Alias 'Franklin' administraba las zonas de venta y alias 'Edicson' era el que entregaba la droga a los compradores. A este último ya lo habían detenido muchas veces por hacer lo mismo. El grupo también buscaba mandar en otros departamentos. Alias 'Pekus' era el encargado de llevar el negocio a Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Caldas. A este hombre lo señalan por diez muertes y por sacar a tres familias de sus casas a la fuerza. En otros sitios como La Tebaida, Tolima y Soacha, operaban alias 'Nene', 'El Mechudo', 'Pachito' y 'Amarillo', quienes hacían extorsiones y vendían droga.

Cayeron 23 criminales de “El Mesa”, una de las bandas más peligrosas del país.



21 van a la cárcel, entre estos sicarios como “Nias”, quien empezó a delinquir desde los 13 años y se le atribuyen al menos 50 homicidios.



Agentes encubiertos y otras pruebas evidenciaron cómo se… pic.twitter.com/0o3KVez300 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 6, 2026

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Sobre las muertes, el grupo es relacionado con al menos seis casos. Dos de estos ocurrieron en marzo de 2025, cuando se encontraron cuerpos dentro de bolsas en la vía que va hacia Cota. También se les señala por la muerte de Óscar Gilberto Ardila Zambrano en junio de 2025, quien era un líder de los conductores de transporte informal en la zona de Ciudad Bolívar.

Este negocio les dejaba ganancias de unos 550 millones de pesos al mes. Ese dinero lo usaban para comprar más armas y cosas necesarias para intentar mandar en la zona del oriente de Antioquia. En las casas donde entraron, les quitaron 25 celulares, dos armas de fuego, cuadernos con las cuentas de las ventas y cédulas que no eran de ellos. Al final, un juez mandó a 21 de los detenidos a la cárcel, a uno le dio detención en su casa y el que fue pillado sin orden previa quedó libre. Todas estas personas ya tenían antecedentes por drogas, armas y muertes.

ÁNGELA URREA PARRA

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