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Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuggets de pollo generan alerta sanitaria en Estados Unidos por contaminación con plomo

Nuggets de pollo generan alerta sanitaria en Estados Unidos por contaminación con plomo

Autoridades de salud del país sugirieron a los consumidores deshacerse de este producto, de la cadena de Walmart, inmediatamente.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Nuggets de pollo
Foto: Freepik

Una alerta sanitaria en Estados Unidos afectó uno de los productos favoritos de la canasta familiar de los hogares estadounidenses: los nuggets de pollo congelados. Se trata de un producto muy común en los mercados de los hogares, que resuelve muchas comidas y que, además, es de los más consumidos por los más pequeños del núcleo familiar.

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Específicamente, la alerta está afectando a los menores, pues los productos que generaron el aviso sanitario son unos nuggets de pollo en forma de dinosaurio.

¿Qué producto generó alerta sanitaria en Estados Unidos y por qué?

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos señaló que unos nuggets de pollo congelados, con forma de dinosaurio y listos para consumir "podrían estar contaminados con niveles peligrosos de plomo", por lo que emitieron una alerta de salud pública.

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Aunque normalmente estas alertas generan que los productos sean retirados del mercado, ese no ha sido el caso en esta ocasión porque los productos ya no están disponibles para la venta. Sin embargo, la oficina señaló que hay preocupación ante la posibilidad de que en muchos hogares todavía tengan estos nuggets en su congelador.

Al respecto, el producto que estaría contaminado son los famosos 'Dino Shaped' de Great Value, marca de productos de Walmart. El lote afectado sería el que se produjo el 10 de febrero de 2026 y que viene en bolsas de plástico de 29 onzas que contienen aproximadamente 36 nuggets de pollo con forma de dinosaurio con fecha de consumo antes del 10 de febrero de 2027.

Para los estadounidenses que tienen estos nuggets en su congelador, la recomendación es revisar en la parte posterior de la bolsa el código de lote "0416DPO1215" y número de establecimiento "P44164" y deshacerse de ellos o devolverlos al lugar de compra.

Nuggets de pollo
Nuggets de pollo que estarían contaminados con plomo -
Foto: FSIS

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La alerta se emitió luego de que durante el muestreo de vigilancia rutinario realizado por un socio estatal se descubriera que había una posible contaminación con plomo en los nuggets.

¿Por qué se recomienda no consumir estos nuggets?

Según el FSIS, "el plomo es especialmente peligroso para las mujeres embarazadas, los bebés y los niños pequeños, ya que puede dañar el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo, causando a veces problemas permanentes. No existe una cantidad segura de exposición al plomo".

El problema con estos nuggets de Walmart es que "la cantidad de plomo presente en estos nuggets podría ser hasta cinco veces superior" a la establecida como segura por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

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