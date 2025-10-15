En vivo
Esta es la fecha para lectura de fallo en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá fijó la audiencia, luego de informar que ya había aprobado una decisión en el caso, en donde anunciara si ratifica o absuelve al exmandatario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2025
