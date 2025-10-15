Esta es la fecha para lectura de fallo en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ya fijó la fecha para la lectura del fallo en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual se realizará a través de una audiencia virtual.

El líder del Centro Democrático fue condenado en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, por la juez Sandra Heredia, a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, un fallo en primera instancia que fue apelado.

Es el Tribunal Superior de Bogotá el que emitirá su decisión en segunda instancia que, según indicó, ya aprobó el dictamen sobre el proceso contra el exmandatario, a quien el convicto Juan Guillermo Monsalve vinculó con la supuesta creación de un grupo paramilitar en una hacienda familiar.



Fecha y hora de la lectura del fallo en segunda instancia contra Uribe

Según el alto tribunal, se llevará a cabo a través de una audiencia virtual el martes 21 de octubre a las 8 de la mañana.



La fecha fue notificada tras haber sido informadas las partes, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá señalara que "la Sala de decisión penal número 19, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez; Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, mediante acta n°135, aprobó la decisión de segunda instancia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa (material y técnica) y el delegado del Ministerio Público, contra el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá".

En unos días se conocerá si ratifican o revocan la sentencia contra el expresidente Uribe, quien ha insistido en su inocencia y renunció a la prescripción del caso, lo que se daría este 16 de octubre.



Noticia en desarrollo.