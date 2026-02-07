Revelan detalles del crimen del exnarco Santiago Gallón en México: "Un solo disparo"

Santiago Gallón Henao representó uno de los capítulos más sombríos de la historia judicial y criminal de Colombia. Pasó de ser un próspero caballista para quedar marcado como uno de los responsables del doloroso asesinato del ídolo del fútbol colombiano Andrés Escobar luego del Mundial de 1994. Décadas después, su historial delictivo, que abarcó desde el paramilitarismo hasta el narcotráfico de sofisticado diseño, terminó de forma violenta en México, donde se había mudado hace algunos años.

El papel de Santiago Gallón en la muerte de Andrés Escobar comenzó la madrugada del 2 de julio de 1994, apenas diez días después de que Escobar marcara un autogol ante Estados Unidos, sellando la eliminación de la Selección Colombia del Mundial. Pese a que su familia le sugirió quedarse en el exterior para evitar el ambiente hostil, Andrés decidió regresar a Medellín para "dar la cara". Esa noche, mientras el futbolista departía en la discoteca Padua, Santiago y su hermano Pedro Gallón Henao iniciaron un persistente matoneo en su contra, burlándose de su error deportivo.

De acuerdo con las investigaciones, el hostigamiento escaló cuando Escobar exigió respeto. La respuesta de los hermanos fue una frase que se convirtió en sentencia: "Usted no sabe con quién se está metiendo". Momentos después, en el estacionamiento, su conductor y escolta, Humberto Muñoz Castro, descargó seis disparos contra el jugador.



Tras el crimen, los Gallón intentaron desviar la justicia mediante una falsa denuncia de robo para encubrir lo sucedido. Mientras Muñoz fue condenado a 43 años de prisión, los hermanos Gallón solo recibieron una pena de 15 meses por encubrimiento, la cual fue excarcelable, permitiéndoles regresar a las calles de Medellín en poco tiempo.



El historial criminal de Santiago Gallón

El historial de Santiago Gallón no se limitó a la tragedia de Escobar. En 2010, fue condenado por un juez de Antioquia a tres años de cárcel por financiar a un grupo de 300 paramilitares liderados por Carlos Castaño. Más adelante, en 2018, fue capturado nuevamente, esta vez vinculado a una red internacional de narcotráfico que enviaba cocaína al Reino Unido y Estados Unidos.

El método, según las autoridades, era notablemente ingenioso: la droga se sometía a procesos químicos para que tuviera el olor, la textura y la apariencia de comida para perros, gatos y fertilizantes. A pesar de la gravedad de los cargos como inversionista principal de esta estructura, Gallón quedó en libertad en 2019 por vencimiento de términos.

Santiago Gallón, vinculado al homicidio del futbolista Andrés Escobar, fue asesinado en México. Archivo

Tras ese hecho, el destino final de Santiago Gallón se selló el 4 de febrero de 2026 en el Valle de Toluca, en México. Según los informes, el exnarcotraficante llevaba aproximadamente dos años residiendo en ese país. El ataque ocurrió mientras intentaba ingresar a un restaurante. Las autoridades mexicanas y colombianas han puesto la lupa sobre este sector, ya que el Valle de Toluca es una zona con fuerte influencia de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana.



¿Qué se sabe del asesinato de Gallón?

El abogado de la familia Gallón, Carlos Botero, contó en entrevista con El Colombiano que el asesinato de Santiago Gallón (62 años) ocurrió en el centro comercial Magnocentro, ubicado en Ciudad Naucalpan, en el Valle de Toluca, cuando se disponía a ingresar a un restaurante.

El crimen ocurrió a las 6 de la tarde del pasado 4 de febrero y, de hecho, cámaras de seguridad registraron el momento del ataque. Estas evidencias son claves en la investigación de las autoridades mexicanas para determinar a los responsables y las razones del homicidio.

Carlos Botero explicó que a Gallón no lo acribillaron, sino que acabaron con su vida con un solo disparo. “Hubo un forcejeo con el agresor, se está investigando si se trató de un atraco”, señaló. Al momento del ataque, al parecer, Gallón tendría una cita para sellar un negocio de ganado, actividad a la que se dedicaba en la actualidad. Su familia está realizando los trámites para repatriar el cuerpo.

