Fiscalía imputó a Juliana Guerrero delito de fraude procesal por títulos falsos: no aceptó cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a Juliana Guerrero Jiménez por el delito de fraude procesal en el marco del caso en su contra por los títulos falsos que habrían sido emitidos por la Fundación San José para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Guerrero, quien se había ausentado a esta diligencia en días pasados, no aceptó los cargos. Por el mismo caso, el ente acusador también imputó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José, el delito de falsedad ideológica en documento público. Él tampoco aceptó los cargos.



Según la Fiscalía, los hechos que se le atribuyen están relacionados con la presunta expedición y utilización de títulos falsos. "Gutiérrez Martínez es señalado de tramitar y emitir dos diplomas con base en información espuria, que posteriormente Juliana Andrea Guerrero Jiménez habría presentado para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes", informó el ente acusador en redes sociales, que aclaró que elementos materiales probatorios dan cuenta de que ambos estarían involucrados en la expedición y utilización de los títulos falsos.

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"El entonces directivo del centro de educación superior es señalado de certificar que la joven reunió los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad no cumplió con el plan de estudios ni con otras obligaciones", detalla la Fiscalía, que agrega que para sustentar esta actuación habría consignado información falsa, como presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases, entre otros asuntos de índole académica.

"Validadores técnicos de la universidad rechazaron la solicitud de grado de Guerrero Jiménez; sin embargo, Gutiérrez Martínez de manera manual acreditó que todo estaba al día", señaló.



Cabe señalar que el 1º. de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien, según la Fsicalía, "presuntamente tenía pleno conocimiento de su origen fraudulento y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad". En ese sentido, el ente acusador le atribuye consignar información falsa en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública e inducir en error a los servidores encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo.



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