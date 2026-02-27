Aplazan audiencia de Juliana Guerrero ante Fiscalía por títulos obtenidos en la Fundación San José

La audiencia de imputación a Juliana Guerrero fue reprogramada por la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas. De acuerdo con la información suministrada por el Complejo Judicial de Paloquemao, la joven exfuncionaria del Estado tendrá que asistir a la diligencia el próximo 10 de marzo, a las 9:00 de la mañana. Se suponía que para esta fecha, el ente judicial le imputaría a Guerrero dos delitos de los que se le acusa a partir de denuncias que llegaron hasta la Fiscalía: fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.



Este no es un acto extraño en materia de procesos judiciales. En el caso de Guerrero, el ente judicial notificó a ambas partes vinculadas en el caso sobre esta decisión de posponer la audiencia para dentro de 12 días. En este proceso también se le imputarán cargos a Luis Carlos Gutiérrez, quien fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José.

La polémica por los presuntos títulos falsos que Guerrero obtuvo de la institución educativa y que publicó en su hoja de vida cuando esta fue divulgada en la página de Aspirantes de Presidencia, cuando Guerrero fue postulada para ser viceministra de Juventud.



Por este hecho, dos denuncias llegaron hasta la Fiscalía. Una de ellas fue radicada por la representante Jennifer Pedraza, que expuso irregularidades en el proceso que Guerrero supuestamente siguió para obtener su título profesional. Por otra parte, el ente acusador realizó un rastreo de medios de comunicación que divulgaron cada avance y hallazgo del caso.

Guerrero aseguraba en un principio que obtuvo su grado como contadora y tecnóloga contable el día 1 de julio de 2025. Sin embargo, la Fundación San José anuló dichos títulos cuando se conoció a través de una denuncia pública de la congresista Pedraza que la aspirante a viceministra no había asistido a clases ni había presentado las Pruebas Saber Pro.



¿Cuánto pagó Juliana Guerrero por sus títulos?

La representante Jennifer Pedraza hizo una nueva denuncia en enero en la que reveló que Guerrero hizo tres pagos a la Fundación después de haberse graduado. Como sustento, Pedraza divulgó facturas electrónicas de la DIAN en las que se comprueban datos como el valor de cada pago y la fecha específica. Esta fueron:



28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.

29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública.

