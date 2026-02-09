En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía llama a imputación de cargos a Juliana Guerrero por títulos de la Fundación San José

Fiscalía llama a imputación de cargos a Juliana Guerrero por títulos de la Fundación San José

La Fiscalía pedirá medida privativa de la libertad y también imputará cargos al exsecretario general de la Fundación San José, la cual le anuló dos títulos a Juliana Guerrero tras la polémica.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de feb, 2026
Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero.
Colprensa

La Fiscalía llamó este lunes a imputación de cargos a Juliana Guerrero, quien iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, por irregularidades en la obtención de dos títulos universitarios de la Fundación San José. También imputará cargos al exsecretario general de la institución académica, Luis Carlos Gutiérrez. Los delitos a imputar son fraude procesal y falsedad del documento público.

Cabe destacar que Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025 como contadora y tecnóloga en gestión contable, para obtener el cargo en el Ministerio de Igualdad. No obstante, meses después se conoció que, al parecer, no asistió a sus clases ni presentó las Pruebas Saber para graduarse. La Fundación de Educación Superior San José anuló los títulos que le había otorgado luego de que se conoció el caso.

Noticia en desarrollo...

