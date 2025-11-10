En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Juliana Guerrero: la representante Jennifer Pedraza da nuevos detalles tras anulación de títulos

Juliana Guerrero: la representante Jennifer Pedraza da nuevos detalles tras anulación de títulos

En entrevista con Noticias Caracol, la congresista habló del caso de la joven que había sido postulada para ser viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, aunque su hoja de vida ya fue retirada de la Presidencia.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad