En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía radicó escrito de acusación contra Daniel Quintero: lo señalan de estos delitos

Fiscalía radicó escrito de acusación contra Daniel Quintero: lo señalan de estos delitos

Además, otros nueve exfuncionarios de su gabinete en la Alcaldía de Medellín son investigados por estos hechos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:13 a. m.
Comparta en:
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad