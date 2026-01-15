Hombre intentó quemar a su expareja y a su hijo tras rociar gasolina en su casa: enviado a la cárcel

Un estremecedor episodio de violencia intrafamiliar puso en alerta a la comunidad del municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, luego de que un hombre fuera señalado de intentar incendiar la vivienda de su expareja mientras ella y su hijo menor de edad se encontraban en el interior. El caso, que ocurrió el 5 de enero de 2026, provocó rechazo en el departamento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el presunto agresor, un hombre de 32 años, mantenía antecedentes de comportamientos violentos contra la mujer, con quien había sostenido una relación sentimental que terminó meses atrás debido a constantes conflictos y episodios de maltrato. A pesar de la separación, las agresiones no cesaron y, por el contrario, escalaron hasta convertirse en un hecho que pudo terminar en una tragedia fatal.



Hombre habría golpeado a su expareja días antes de prenderle fuego a su casa

Según las investigaciones preliminares, días antes del intento de incendio el sujeto habría golpeado a su expareja en plena vía pública, un hecho que ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, la situación alcanzó su punto más crítico en la madrugada del 5 de enero, cuando el hombre llegó hasta la vivienda donde residían la mujer y el menor, y presuntamente esparció gasolina en la entrada y le prendió fuego.

La rápida reacción de la víctima y, especialmente, de los vecinos del sector, fue clave para evitar un desenlace fatal. Al percatarse del olor del combustible y del riesgo inminente, varias personas alertaron de inmediato a las autoridades y ayudaron a controlar las llamas antes de que se propagaran. Gracias a esta intervención oportuna, tanto la mujer como el niño resultaron ilesos, aunque profundamente afectados por el impacto psicológico del evento.



"En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor", narró el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar.



Señalado agresor fue capturado y enviado a la cárcel

Tras la denuncia formal, la Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron una investigación prioritaria que permitió recopilar suficiente material probatorio para solicitar una orden de captura contra el presunto agresor. El hombre fue detenido mediante orden judicial y puesto a disposición de un juez de la República, quien, tras evaluar la gravedad de los hechos y el riesgo que representaba para las víctimas, le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



Las autoridades señalaron que el caso fue clasificado como violencia intrafamiliar agravada, una conducta penal que contempla sanciones más severas debido al peligro extremo al que fueron expuestos la mujer y el menor de edad.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL