Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión a Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, en el marco del Caso 07, el cual investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.

La JEP busca examinar la trayectoria y funciones desempeñadas por Ramírez, quien fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo jefe de las Farc, para determinar si su cercanía con la comandancia le otorgó un poder de facto o capacidad efectiva de influencia.

Además, se indagan sus posibles acciones, omisiones o conocimiento sobre los abusos cometidos contra menores dentro de la organización, incluyendo violencias sexuales y reproductivas. También se busca esclarecer responsabilidades ante tratos crueles, tortura y homicidio; violencias reproductivas; violencias sexuales; y violencia por prejuicio contra menores con orientaciones de género diversas.



A propósito del tema, la magistrada Lily Rueda explicó, en entrevista con Noticias Caracol, que la JEP documentó la trayectoria de más de 30 años de Sandra Ramírez en las antiguas Farc, identificando que cumplió labores de comunicación, radioperadora, documentación e información entre Manuel Marulanda y los mandos de bloque. "Es una oportunidad de esclarecimiento, para la verdad y el aporte de las víctimas", detalló Rueda.



Rueda resaltó que este rol se dio también en el marco de la cercanía personal que mantenía con el máximo dirigente y fundador de la guerrilla. A partir de las funciones identificadas y los señalamientos de víctimas, la Sala formuló una hipótesis para indagar si Ramírez ejerció un poder de facto sobre otros integrantes y cuál fue su alcance, especialmente respecto a las violencias de género sufridas por niñas en las filas.

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La magistrada definió la versión como una oportunidad de esclarecimiento, aporte a la verdad y participación garantizada tanto para las víctimas como para la compareciente. En la diligencia se le presentarán testimonios y relatos de víctimas que la señalan por presuntas acciones u omisiones, con el fin de escuchar su versión sobre los hechos y su trayectoria.

Recordó que Ramírez firmó un acta de compromiso con la JEP, por lo que tiene la obligación procesal de asistir y aportar verdad. La magistrada Rueda aclaró que aportar verdad no implica necesariamente un reconocimiento de responsabilidad, sino dar su versión informada sobre los fenómenos investigados. Dicha diligencia está convocada para el 4 de noviembre.

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