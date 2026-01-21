En vivo
JUDICIAL  / Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno

Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno

Por la fuerte golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno durante la noche de Halloween, ambos son señalados del delito de homicidio agravado por la Fiscalía General de la Nación.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de ene, 2026
Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno
Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno.
La Fiscalía General de la Nación ya tiene listo el escrito de acusación para llamar a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, señalados como presuntos responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue asesinado tras recibir una fuerte golpiza durante la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá. Se espera que la próxima semana se anuncie cuando quedará la audiencia.

Noticia en desarrollo...

