Llaman a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno.

La Fiscalía General de la Nación ya tiene listo el escrito de acusación para llamar a juicio a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, señalados como presuntos responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue asesinado tras recibir una fuerte golpiza durante la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá. Se espera que la próxima semana se anuncie cuando quedará la audiencia.

